В Нальчике в конце 2018 года появится детский развлекательно-образовательный комплекс

НАЛЬЧИК, 28 апреля. / ТАСС /. Новый детский развлекательно-образовательный комплекс, включающий в себя шахматно-шашечный клуб и художественную школу откроется в столице Кабардино-Балкарии (КБР) городе Нальчике в конце 2018 года. Центр строится на условиях государственно-частного партнерства и расположен на пешеходной части улицы Кабардинской.

С ходом строительства ознакомился в субботу глава республики Юрий Коков . Глава региона осмотрел помещения, предназначенные для проведения шахматных турниров, методических семинаров, учебных занятий. Отдельный блок отвели под игровые зоны, творческие мастерские, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Как мы и договаривались, для детей с ограниченными возможностями здоровья должны быть предусмотрены все условия, и они не должны чувствовать себя особенными, нужно придумать для них особые развлечения, они должны чувствовать себя, как в обычной среде. Это специализированное учреждение, для детей, здесь пожарная безопасность должна быть мощнее в два-три раза и вопросы антитеррористической защищенности также должны быть вопросами номер один. 25 декабря сделаем такой подарок детям", — сказал Коков.

"Мы используем самые лучшие и самые безопасные материалы и по срокам выдержим, как и намечаем, в конце декабря откроем центр", — заверил его инвестор, Альберт Каздохов. В настоящее время завершается возведение основного корпуса, монтаж коммуникаций и внешних инженерных сетей, электрических, отопительных, вентиляционных и противопожарных систем.

По данным республиканской федерации шахмат и шашек, в КБР уже есть муниципальный детский шахматно-шашечный клуб «Ладья» в Нальчике с 600 учащихся, однако популярность этих видов спорта растет. В республике шахматами и шашками занимаются более 2 тыс. человек, из них 1550 — дети. Наиболее популярны эти виды спорта в Нальчике, Прохладном, а также в Терском, Баксанском, Чегемском, Черекском, Прохладненском и Зольском районах.