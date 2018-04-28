Баскетбольный турнир «Красная Пасха» прошел в Москве

Вчера, 27 апреля, в столичном спортивном комплексе «Территория мяча» завершился турнир мужских и женских межфакультетских команд Православного Свято-ихоновского гуманитарного университета. Юноши играли в баскетбол, а представительницы прекрасного пола в стритбол.

По словам организатора турнира, студента факультета церковных художеств ПСТГУ Ивана Воскобойникова, основное отличие баскетбола от стритбола заключается в том, что мяч забрасывается не в два, а в одно кольцо.

— Его ещё так же называют уличным баскетболом, потому что во многих дворах площадки всего с одним кольцом. Играют в стритбол по-разному один на один, два на два и три на три спортсмена, — говорит Воскобойников.

В финале баскетбольного турнира встретились юношеские команды «Бригантина» и «Волна». С небольшим преимуществом 30:23 победу одержала «Бригантина». Её капитан, студент филологического факультета ПСТГУ Глеб Мороз стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 12 очков.

Нешуточная борьба за лидерство развернулась среди женских команд по стритболу. Спортсменки играли по круговой системе. Первое место досталось команде «Ignis». Как призналась игрок команды «Starfall», занявшей второе место на турнире, студентка факультета социальных наук ПСТГУ Екатерина Мерзлякова , в баскетбол студенты Свято-Тихоновского университета начали играть совсем недавно.

— Нынешний год набора подарил вузу замечательных юношей-баскетболистов. Их инициатива вдохновила девушек на участие в турнире. Любовь к баскетболу объединяет нас и дает нам сил на совершение новых дел, — говорит Мерзлякова.

— И юноши, и девушки показали отличные результаты — подчеркнул организатор турнира Иван Воскобойников. — Для меня было неожиданностью, что столько ребят захочет участвовать в турнире.

13 мая 2018 года в Москве пройдут традиционные «Георгиевские игры», в которых примут участие и женская, и мужская команды ПСТГУ по стритболу.

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