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Аудиторская проверка бюджета ВФП дала положительное заключение
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Аудиторская проверка бюджета ВФП дала положительное заключение 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 28 апреля. Аудиторская проверка бюджета Всероссийской федерации плавания (ВФП) за 2017 год дала положительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба ВФП.
Отчет об исполнении бюджета ВФП был рассмотрен на заседании высшего наблюдательного совета организации.
"В ходе принятия отчета об исполнении бюджета за 2017 было отмечено, что проведенная аудиторская проверка дала положительное заключение и подтвердила, что все средства израсходованы по целевому назначению, — говорится в сообщении. — Совет также одобрил бюджет на 2018 год и принял предложение о разработке перспективного бюджета на ближайшие шесть лет, где особое внимание будет уделено подготовке спортсменов к Олимпийским играм и поддержке программ подготовки резерва сборной России по плаванию".
Кроме того, были произведены изменения в составе наблюдательного совета ВФП. Совет покинул председатель правления "Промсвязьбанка" Дмитрий Ананьев, новым членом стала вице-президент Федерации плавания Москвы Вероника Нарышкина.
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