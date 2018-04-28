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Чирлидеры Братеева сразятся за кубки главного Национального турнира страны
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Чирлидеры Братеева сразятся за кубки главного Национального турнира страны 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Детская команда чир-фристайла «Торнадо» из Братеева в составе столичной сборной будет отстаивать честь Москвы на Общероссийском турнире по чирлидингу, который стартовал в Анапе в субботу, 28 апреля.
Национальный чемпионат по чирлидингу и чир-спорту проходит в спортивном комплексе поселка Витязево в Анапе с 28 по 30 апреля и является частью Международного фестиваля чир-спорта «Яркие! Майские! Твои!».
Общероссийский турнир собрал на чир-площадках Анапы около тысячи спортсменов со всей страны. В возрастной категории «дети» номинации чир-фристайл группа, в которой выступают юные чирлидеры Братеево, заявили об участии 17 команд из Ростовской, Кемеровской, Московской, Владимирской, Ивановской, Челябинской областей, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Команда района «Торнадо» вступит в борьбу за кубки Общероссийского чемпионата в воскресенье, 29 апреля. Конкуренция у девочек очень серьезная, и, как говорит тренер команды Ольга Киселева, удивлять судей с каждым разом становится все труднее, но команда готова к сражению.
Программа, с которой выступят спортсменки «Торнадо», уже получила своеобразный знак качества в этом тренировочном сезоне: она принесла девочкам золото Чемпионата Москвы, серебро кубка Федерации и бронзу турнира Центрального федерального округа России.
Поболеть за своих спортсменов сможет каждый желающий: 29 апреля с 14 до 18 часов выступление будет транслироваться на сайте.
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