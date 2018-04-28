Ковач не совладал с резервом «Баварии»: «Айнтрахт» крупно уступил на «Альянц Арене»

В матче 32-го тура Бундеслиги «Бавария» резервным составом крупно обыграла «Айнтрахт».

Протокол игры

Бавария

Айнтрахт Фр (1:0) Дорш Никлас 43'

(2:0) Вагнер Сандро 76'

78' Халлер Себастьен (2:1)

(3:1) Рафинья Марсио 87'

(4:1) Зюле Никлас 90'

Запасные: Фернандеш Желсон • Циммерманн Ян • Чендлер Тимоти • Тавата Талеб

28 апреля. Стадион «Аллианц Арена» (Мюнхен).

Эта встреча привлекала прежде всего тем, что Нико Ковач встречался против своего будущего клуба. О назначении наставника «Айнтрахта» на должность в «Баварии» (по окончании сезона) было объявлено уже давно, однако хорватский специалист мыслями по-прежнему во Франкфурте, потому что его команда решает задачу по попаданию в Лигу Европы по итогам чемпионата. Франкфуртцы на одно очко отставали от «РБ Лейпцига» перед отчетным туром. Казалось, матч на выезде против «Баварии» — отнюдь не тот, где стоит рассчитывать на очки, однако участие мюнхенцев в полуфинале Лиги чемпионов могло сыграть на руку гостям.

Юпп Хайнкес выставил самый молодой состав «Баварии» с 1971 года, выпустив в основе сразу четырех игроков молодежной команды. На неделе «Бавария» уступила "Реалу" (1:2) на этом же стадионе, а дважды подряд мюнхенский суперклуб таких осечек себе не позволяет, даже в матче, не имеющем для них никакого турнирного значения. У баварцев появились на поле Ларс-Лукас Май, Никлас Дорш, Франк Эвина, Меритан Шабани и другие не основные игроки.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, матч прошел на достаточно низких скоростях, с небольшим количеством ярких событий. Долгое время у «Баварии» вообще ничего не получалось впереди, а гости сами в атаку особо не лезли. Лишь под занавес тайма игра немного раскрылась — «Айнтрахт» стал высоко встречать соперника, что вылилось в несколько моментов. Отбирая мяч на чужой половине поля, франкфуртцы сразу же старались обострять игру, что привело к опасным ударам Мийата Гачиновича, а также к выходу один на один Лука Йовича со Свеном Ульрайхом.

Чудом не пропустив в этих эпизодах, уже в своей следующей атаке — на 43-й минуте — мюнхенцы счет открыли. Сделал это молодой полузащитник Дорш, пробивший по пустым воротам после паса Сандро Вагнера . В перерыве Джошуа Киммих был заменен на Рафинью, а еще позже Хайнкес выпустил Тьяго Алькантару и Никласа Зюле. Во втором тайме команды продолжили играть в очень низком темпе, одни не сильно хотели, а другие не могли. «Бавария» достаточно легко играла по результату, допуская минимум остроты у своих ворот. Редкий шанс отличиться у «Айнтрахта» возник на 72-й минуте — прострел Джетро Виллемса замыкал ударом Марко Фабиан , но угодил точно в габаритного Зюле. В скором времени хозяева преимущество увеличили, и, казалось, полностью убили интригу — забил Вагнер после сольного прохода Себастьяна Руди

Однако уже через две минуты забил и «Айнтрахт» — редкая атака закончилась голом Себастьяна Халлера, замкнувшего передачу с фланга. До финального свистка оставалось десять минут, и появилось ощущение, что на этом команды не закончат. Так оно и случилось. Гости поверили в возможное спасение и полезли вперед, за что были нещадно биты — две контратаки мюнхенцев закончились голами двух защитников — Рафиньи и Зюле.