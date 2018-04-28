«Шальке» отобрал очки у «Боруссии» М, несмотря на игру в меньшинстве с 12-й минуты

В матче 32-го тура Бундеслиги «Шальке» на «Фелтинс-Арене» сыграл вничью с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

Протокол игры

Шальке 04 Боруссия М 32' Раффаэл де Араужо (0:1)

28 апреля. Стадион «Фелтинс-Арена» (Гельзенкирхен).

Перед текущим туром «Шальке» продолжал идти вторым в чемпионате, опережая принципиального соперника — «Боруссию» Дортмунд — на два очка. Команда Доменико Тедеско близка к тому, чтобы гарантировать себе попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, от «Байера» с пятой строчки их разделяло пять очков. Задача «Боруссии» М в конце сезона побороться за место в Лиге Европы, но сделать это крайне непросто, учитывая отставание от шестой строчки на четыре очка и конкуренцию со стороны как минимум еще трех клубов.

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Матч начался ужасным образом для «Шальке». Уже на 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве, красную карточку за отмашку получил Набиль Бенталеб. В первые минуты команда из Мёнхенгладбаха доминировала на поле, а оставшись в большинстве сумела довести дело до забитого гола. На 32-й минуте подопечные Дитера Хеккинга разыграли прекрасную комбинацию, в результате которой Ларс Штиндль вывел на пустые ворота Раффаэла — 0:1. Помимо этого у гостей было еще как минимум 2-3 шанса для того, чтобы забить еще в ворота Ральфа Фермана, но реализация оставляла желать лучшего.

Игра была полностью под контролем «Боруссии», но на 45-й минуте редкая атака хозяев завершилась назначенным пенальти. Евгений Коноплянка пробивал с дистанции, но попал в руку Кристофу Крамеру. С помощью видеоповтора арбитр убедился, что наказание справедливо, а Даниэль Калиджиури забил ответный гол — 1:1.

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Во втором тайме темп матча спал, атаки «Боруссии» больше не проходили с той же легкостью. Тедеско провел беседу с командой в перерыве, проведя несколько изменений в построении своих футболистов. «Шальке» удалось завершить матч вничью, несмотря на игру в меньшинстве с 12-й минуты. После победы над «Боруссией» Дортмунд гельзенкирхенцы не могут выиграть на протяжении трех туров, но их позиция достаточно надежна перед последними двумя турами Бундеслиги.