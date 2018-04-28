В матче 36-го тура чемпионата Англии «Суонси» принимает «Челси».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Суонси
Челси
Фабьянски Лукаш • Нотон Кайл • Ван дер Хорн Майк • Connor Roberts II • Моусон Алфи • Ольссон Мартин • Айю Андре • Кинг Энди • Ки Сон-Ён • Клукас Сэм • Айю Джордан
Запасные: Бриттон Леон • Нордфельдт Кристоффер • Дайер Натан • Ранхель Анхель • Раутледж Уэйн • Кэрролл Том • Саншеш Ренату
Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл Гари • Рюдигер Антонио • Мозес Виктор • Фабрегас Сеск • Канте Н'Голо • Бакайоко Тьемуа • Эмерсон Палмиери • Азар Эден • Жиру Оливье
Запасные: Виллиан Боргес • Педро Родригес • Баркли Росс • Мората Альваро • Кабальеро Вилли • Дзаппакоста Давиде • Кристенсен Андреас
28 апреля. Стадион «Либерти».
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