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«Суонси» — «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Суонси» — «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 36-го тура чемпионата Англии «Суонси» принимает «Челси».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Суонси
Челси
Фабьянски Лукаш • Нотон Кайл • Ван дер Хорн Майк • Connor Roberts II • Моусон АлфиОльссон Мартин • Айю Андре • Кинг Энди • Ки Сон-Ён • Клукас Сэм • Айю Джордан
Запасные: Бриттон Леон • Нордфельдт Кристоффер • Дайер НатанРанхель Анхель • Раутледж Уэйн • Кэрролл Том • Саншеш Ренату
Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл ГариРюдигер АнтониоМозес Виктор • Фабрегас Сеск • Канте Н'Голо • Бакайоко Тьемуа • Эмерсон Палмиери • Азар Эден • Жиру Оливье
Запасные: Виллиан БоргесПедро Родригес • Баркли Росс • Мората Альваро • Кабальеро Вилли • Дзаппакоста Давиде • Кристенсен Андреас
28 апреля. Стадион «Либерти».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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