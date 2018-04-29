Тренер «Факел-Воронеж»: «Судьбу матча определили наши ляпы»

В субботу, 28 апреля, воронежский «Факел» встречался в Самаре с местным коллективом «Крылья Советов» — игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Повел в счете «Факел» — гол забил Максим Кузьмин на 21-й минуте встречи. Но до конца игры сохранить преимущество воронежцам не удалось. Под занавес матча счет сравнял Соболев, а через считанные минуты Корниленко с пенальти вывел «Крылья Советов» вперёд.

«Мы ожидали, что это будет тяжёлый матч. Тем более, играли с лидером турнира. Получилось так, что мы выработали план на игру, но нам не хватило концентрации и внимания. Если в ответных атаках мы выбегали, забили мяч и повели в счёте, то из-за собственных ошибок пропустили два мяча, и в итоге проиграли. В плане самоотдачи и настроя проблем у нас нет. Ошибки будем разбирать. Мы допустили много ляпов, которые определили судьбу матча», — прокомментировал матч и.о. главного тренера «Факела» Игорь Пывин.

«Может быть, я не угадал в каких-то моментах. Мы сделаем выводы и пойдём дальше. У нас были моменты в первом тайме, но нам немного не повезло. Мы встречались с «Факелом» на Кипре, и сегодня увидели то же самое. Гол пропустили из-за своих же ошибок. Во втором тайме мы поговорили, добавили больше эмоций и стали больше двигаться. Замены усилили игру. Были хорошие моменты у Корниленко. Я рад, что мы выиграли в этом очень тяжелом матче», — отметил главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов

Также главный наставник хозяев поля поздравил всех с открытием нового стадиона. Напомним, что этот поединок стал матчем открытия стадиона «Самара Арена», построенного специально для грядущего Чемпионата Мира по футболу.

«На таком стадионе приятно, необычно и непривычно играть. Сегодня мы играли так, как будто на выезд приехали. Такие стадионы встречаются только за границей. Теперь они есть и у нас», — добавил Андрей Тихонов.