Клопп: «Мане будет готов к „Роме“

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о готовности нападающего Садио Мане сыграть в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Ромы», а также оценил состояния нескольких футболистов «красных» после матча со «Сток Сити» (0:0).

"Мане не играл сегодня, но к среде он будет готов".

"Я встретился с нашим доктором, посмотрим, что случится в течение следующих дней. Так всегда после матчей, есть легкие ушибы и повреждения.

Хендо повредил колено, но смог продолжить матч. Это хороший знак. Однако до среды многое может измениться, это не самый большой перерыв в мире, так что посмотрим. Джо [Гомес] тоже получил ушиб и немного повредил колено, посмотрим и на это", — цитирует Клоппа Goal.