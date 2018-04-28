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Клопп: «Мане будет готов к „Роме“
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Клопп: «Мане будет готов к „Роме“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о готовности нападающего Садио Мане сыграть в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Ромы», а также оценил состояния нескольких футболистов «красных» после матча со «Сток Сити» (0:0).
"Мане не играл сегодня, но к среде он будет готов".
По поводу повреждений Джо Гомеса, Трента Александр-Арнольда и Джордана Хендерсона:
"Я встретился с нашим доктором, посмотрим, что случится в течение следующих дней. Так всегда после матчей, есть легкие ушибы и повреждения.
Хендо повредил колено, но смог продолжить матч. Это хороший знак. Однако до среды многое может измениться, это не самый большой перерыв в мире, так что посмотрим. Джо [Гомес] тоже получил ушиб и немного повредил колено, посмотрим и на это", — цитирует Клоппа Goal.
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