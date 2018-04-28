«Евпатория» крупно выиграла у «Кызылташа» в 23-м туре чемпионата Крыма по футболу 

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Евпатория» со счетом 3:0 выиграл в субботу на своем поле у «Кызылташа» из Бахчисарая в 23-м туре чемпионата Крыма по футболу.
Мячи у хозяев поля на счету Ярослава Юдина (83-я минута), Евгения Харченко (84) и Александра Борща (90+1).
В другом матче «ТСК-Таврия» в Симферополе также на своем поле сыграла вничью с «Крымтеплицей» из поселка Молодежное Симферопольского района — 1:!. Заключительные матчи тура пройдут в воскресенье. "Рубин" (Ялта) примет керченский «Океан», а «Севастополь» — феодосийскую «Кафу».
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 55 очка, далее следуют: «Севастополь» (48), «ТСК-Таврия» (47), «Крымтеплица» (41), «Кызылташ» (24), «Океан» (21), «Рубин» (9), «Кафа» (7).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».