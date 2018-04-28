«Крылья Советов» с трудом обыграли худшую команду ФНЛ в матче-открытии «Самара Арены»

В матче 35-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» принимали на поле новенькой «Самара Арены» воронежский «Факел», идущий на последнем месте в таблице. Для стадиона чемпионата мира-2018 данная встреча стала первой в истории.

Протокол игры

Крылья Советов

Факел

28 апреля.

Игра у хозяев на новом стадионе не клеилась совершенно, несмотря на всеобщий ажиотаж болельщиков перед исторической встречей. Даже Виталий Мутко приехал на открытие нового стадиона, что уж тут говорить. «Крылышки» хоть и начали встречу активнее своих визави, под стать весовым категориям обеих команд, однако опасных моментов у ворот голкипера воронежцев Артёма Фёдорова практически не было: удары волжан либо шли мимо створа ворот, либо были неакцентированными.

Стартовала игра на «Самара Арене»https://t.co/0DsHQK4ZW6 pic.twitter.com/kzxvmhh0C2

— Самарская газета (@SamGazeta) 28 апреля 2018 г.

Невзирая на предматчевое освящение «Самара Арены» митрополитом Сергием (это не шутка), «Крылья Советов» пропустили первыми в середине первого тайма. Арендованный у московского «Динамо» Максим Кузьмин получил передачу от партнёра из глубины поля на левом фланге и, ворвавшись в штрафную площадь хозяев, мощным ударом в ближнюю «девятку» вколотил мяч в сетку ворот Евгения Конюхова — 0:1. Кто бы мог подумать, что игрок худшей команды ФНЛ станет автором первого гола и, кстати, первой жёлтой карточки на арене чемпионата мира-2018.

"Крылья", по идее, должны были активизироваться и стремительно бежать отыгрывать гандикап, ведь победа в этом матче позволяла бы «крылышкам» подняться на вторую строчку таблицы, но моментов у подопечных Андрея Тихонова не было от слова «совсем». Лишь на последней минуте тайма у хозяев получилась классная атака, едва не завершившаяся взятием ворот. Георгий Зотов прострелил с правого фланга в центр штрафной на Владислава Кулика, однако удар хавбека «Крыльев» прошёл мимо створа ворот. На перерыв команды ушли при минимальном лидерстве последней команды ФНЛ воронежского «Факела» — 0:1.

После перерыва ситуация кардинальным образом не изменилась: «Факел» ещё сильнее прижался к своим воротам, полностью отдав инициативу и мяч хозяевам, а самарцы по-прежнему неопасно угрожали воротам опытнейшего Артёма Фёдорова. Удивительно, но первый же по-настоящему опасный эпизод у ворот воронежской команды обернулся в забитый мяч. После подачи Алана Чочиева со стандарта первым на мяче оказался Тарас Бурлак. Защитник «крылышек» здорово скинул сферу на Александра Соболева и тот с близкого расстояния вонзил игровой снаряд в сетку ворот — 1:1.

Не прошло и пяти минут, как самарский коллектив заработал право на 11-метровый удар: Максим Осипенко нарушил правила на авторе первого забитого мяча «Крыльев» Александре Соболеве в свой штрафной площади. К мячу подошёл опытнейший Сергей Корниленко и уверенно реализовал удар с точки, пробив по центру ворот. Для неувядающего белоруса этот гол стал 14-м в этом сезоне, 2:1.

В следующей атаке после пропущенного мяча «Факел» едва не сравнял счёт, однако удар Артёма Молодцова головой после подачи Темура Мустафина пришёлся в каркас ворот Евгения Конюхова. На большее команды не сподобились, итог — волевая победа «крылышек» над худшей командой ФНЛ, позволяющая подняться на вторую строчку в таблице. Ждём Самару и её красавец-стадион в РФПЛ 2018/19?