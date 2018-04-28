Ещё
«Армавир» снова потерял очки и отпустил в отрыв «Афипс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Армавир» снова потерял очки и отпустил в отрыв «Афипс» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В зоне «Юг» ПФЛ «Армавир» во второй раз кряду потерял очки и ухудшил свои шансы на первое место. Сегодня фаворит турнира оступился в игре с «Легионом-Динамо» (1:1). В то же время «Афипс» разгромил «Ангушт» (5:0) и оторвался на 4 очка от конкурента. С таким же счетом в субботу победили «Чайка» и «Черноморец».
Протокол игры
Армавир
Легион-Динамо
47' Мохаммад Амир (0:1)
(1:1) Жданов Алексей 60'
Афипс
Ангушт
(1:0) Подбельцев Александр 22'
(2:0) Геворкян Артём 45'
(3:0) Подбельцев Александр 50'
(4:0) Геворкян Артём 76'
(5:0) Белоус Илья 80'
Кубань-2  Чайка Песчанокопское
5' Ситников Пётр (0:1)
30' Руденко Владислав (0:2)
52' Магомедов Бутта (0:3)
76' Подоляк Иван (0:4)
90' Михеев Андрей (0:5)
Анжи-2  Спартак-Нальчик
(1:0) 50'
Машук-КМВ  СКА Ростов-на-Дону
40' Чернышев Сергей (0:1)
(1:1) Ваниев Станислав 81'
(2:1) Фёдоров Александр 86'
Академия им. В. Понедельника
Биолог
45' (0:1)
(1:1) 62'
(2:1) 90'
Черноморец Нв  Динамо Ставрополь
(1:0) Vladislav Fulga 8'
(2:0) Кузнецов Алексей 44'
(3:0) Кузнецов Алексей 69'
(4:0) Кузнецов Алексей 81'
(5:0) Резников Станислав 90'
Дружба
Краснодар-2  (1:0) Denis Krylov 26'
(2:0) Кадимов Тофик 63'
(3:0) Конов Амир 74'
89' (3:1)
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Арсенал" Тула - "Анжи": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Венгер: "Мхитарян может принять участие в игре с "Манчестер Юнайтед" "Локомотив" контактировал с Райолой по поводу Балотелли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян55
ФБР допросило Емельяненко6
На Кубани задержана победительница ОИ-8029
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение