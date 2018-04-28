«Армавир» снова потерял очки и отпустил в отрыв «Афипс» 

В зоне «Юг» ПФЛ «Армавир» во второй раз кряду потерял очки и ухудшил свои шансы на первое место. Сегодня фаворит турнира оступился в игре с «Легионом-Динамо» (1:1). В то же время «Афипс» разгромил «Ангушт» (5:0) и оторвался на 4 очка от конкурента. С таким же счетом в субботу победили «Чайка» и «Черноморец».
Протокол игры
Армавир
Легион-Динамо
47' Мохаммад Амир (0:1)
(1:1) Жданов Алексей 60'
Афипс
Ангушт
(1:0) Подбельцев Александр 22'
(2:0) Геворкян Артём 45'
(3:0) Подбельцев Александр 50'
(4:0) Геворкян Артём 76'
(5:0) Белоус Илья 80'
Кубань-2 Чайка Песчанокопское
5' Ситников Пётр (0:1)
30' Руденко Владислав (0:2)
52' Магомедов Бутта (0:3)
76' Подоляк Иван (0:4)
90' Михеев Андрей (0:5)
Анжи-2 Спартак-Нальчик
(1:0) 50'
Машук-КМВ СКА Ростов-на-Дону
40' Чернышев Сергей (0:1)
(1:1) Ваниев Станислав 81'
(2:1) Фёдоров Александр 86'
Академия им. В. Понедельника
Биолог
45' (0:1)
(1:1) 62'
(2:1) 90'
Черноморец Нв Динамо Ставрополь
(1:0) Vladislav Fulga 8'
(2:0) Кузнецов Алексей 44'
(3:0) Кузнецов Алексей 69'
(4:0) Кузнецов Алексей 81'
(5:0) Резников Станислав 90'
Дружба
Краснодар-2 (1:0) Denis Krylov 26'
(2:0) Кадимов Тофик 63'
(3:0) Конов Амир 74'
89' (3:1)