«Армавир» снова потерял очки и отпустил в отрыв «Афипс»

В зоне «Юг» ПФЛ «Армавир» во второй раз кряду потерял очки и ухудшил свои шансы на первое место. Сегодня фаворит турнира оступился в игре с «Легионом-Динамо» (1:1). В то же время «Афипс» разгромил «Ангушт» (5:0) и оторвался на 4 очка от конкурента. С таким же счетом в субботу победили «Чайка» и «Черноморец».

Протокол игры

Армавир

Легион-Динамо

47' Мохаммад Амир (0:1)

Афипс

Ангушт

(3:0) Подбельцев Александр 50'

(4:0) Геворкян Артём 76'

Кубань-2 Чайка Песчанокопское

5' Ситников Пётр (0:1)

52' Магомедов Бутта (0:3)

Анжи-2 Спартак-Нальчик

(1:0) 50'

Машук-КМВ СКА Ростов-на-Дону

Академия им. В. Понедельника

Биолог

45' (0:1)

(1:1) 62'

(2:1) 90'

Черноморец Нв Динамо Ставрополь

(1:0) Vladislav Fulga 8'

(3:0) Кузнецов Алексей 69'

(4:0) Кузнецов Алексей 81'

(5:0) Резников Станислав 90'

Дружба

Краснодар-2 (1:0) Denis Krylov 26'

89' (3:1)