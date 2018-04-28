«Волгарь» проиграл «Балтике» 

В матче 35-го тура ФНЛ «Волгарь» на своем поле уступил «Балтике» — 0:1. Единственный мяч забил форвард Денис Шевчук. «Балтика» осталась на пятом месте турнирной таблицы первенства, отставая на одно очко от идущего четвертым «Тамбова».
Первенство России
35-й тур "Волгарь" (Астрахань) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:0)
Гол: Шевчук, 69.
"Волгарь": Арапов, Запрудских, Степанов, Бердников, Иванов, Горулев, Шалаев (Газзаев, 67), Пилиев, Болонин (Козлов, 80), Букия (Бабаев, 58), Жабкин (Лесников, 55).
"Балтика": Помазан, Тишкин, Логашов, Каленкович, Шахов, Григорьев, Свежов (А. Джалилов, 67), Шешуков, Ягу Сампайю (Шевчук, 57), Голышев, Касьян (И. Джалилов, 85).
Предупреждения: Иванов, 44. Шевчук, 69. Горулев, 85. Газзаев, 90+5.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
28 апреля. Астрахань. Стадион «Центральный».