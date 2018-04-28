«Волгарь» проиграл «Балтике» 

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Илья Воробьев: "От некоторых ждали большего"

"Арсенал" - "Анжи": хозяева повели после гола Берхамова

"Олимпиец" вырвал победу у "Ротора" на 93-й минуте и покинул зону вылета ФНЛ