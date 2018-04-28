ТАСС подготовил спецпроект о мировом турне «Хора Турецкого» к годовщине Победы

ТАСС подготовил специальный проект «Музыкальное посольство» о концертном туре «Хора Турецкого» «Песни Победы», приуроченном к 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В 2018 году «Песни Победы» впервые проходят в формате большого международного тура. В ходе него за 10 дней хор планирует дать концерты в восьми странах: Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. Этим обусловлена и структура спецпроекта: вместе с коллективом пользователь передвигается по городам, в которых выступит хор. На странице каждого города солисты коллектива и создатель «Песен Победы» Михаил Турецкий делятся своими мыслями и воспоминаниями о музыкальных произведениях, составляющих программу тура, о проекте в целом и о том, что праздник Победы и память о Великой Отечественной значат для каждого из них. Прадед солиста хора Вячеслава Фреша участвовал в прорыве блокады Ленинграда и погиб, не дойдя до города всего несколько километров. Дед другого солиста, Павла Беркута, прошел всю войну и встретил 9 мая 1945 года в Берлине. А руководитель коллектива Михаил Турецкий рассказал ТАСС для проекта о том, что лично для него значит Белорусский вокзал в Москве, на площади перед которым хор планирует выступить 9 мая, — именно отсюда уехал на фронт его дед. Из подобных личных воспоминаний и впечатлений и состоит «Музыкальное посольство». ТАСС благодарит за помощь в подготовке проекта пресс-службу «Хора Турецкого».

О «Песнях Победы»

"Песни Победы" — ежегодный проект «Хора Турецкого», приуроченный к празднованию 9 мая. Первый концерт в рамках проекта состоялся на Поклонной горе в Москве в 2015 году. В 2016 году «Хор Турецкого» с большим успехом выступил с этой программой на центральной площади Берлина Жандарменмаркт: на этот концерт пришли 20 тыс. зрителей.