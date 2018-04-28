Дзюдоист Башаев стал серебряным призером чемпионата Европы

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев потерпел поражение в поединке против чеха Лукаша Крпалека в финале чемпионата Европы в весовой категории свыше 100 кг и завоевал серебряную медаль, сообщает ТАСС

Третье место заняли Хенк Грол (Нидерланды) и Штефан Хеги (Австрия).

В весовой категории до 100 кг еще один российский дзюдоист Нияз Билалов занял пятое место, проиграв израильтянину Петеру Пальчику в утешительном турнире за бронзовую награду.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль

Мужчины. До 100 кг 1. Тома Никифоров (Бельгия),

2. Сириль Маре (Франция),

3. Зелим Коцоев (Азербайджан) и Петер Пальчик (Израиль)…

5. Нияз Билалов (Россия)…

2. Тамерлан Башаев (Россия),

3. Хенк Грол (Нидерланды) и Штефан Хеги (Австрия).