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Дзюдоист Башаев стал серебряным призером чемпионата Европы
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Дзюдоист Башаев стал серебряным призером чемпионата Европы 

Газета.Ru 52 минуты назад
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев потерпел поражение в поединке против чеха Лукаша Крпалека в финале чемпионата Европы в весовой категории свыше 100 кг и завоевал серебряную медаль, сообщает ТАСС.
Третье место заняли Хенк Грол (Нидерланды) и Штефан Хеги (Австрия).
В весовой категории до 100 кг еще один российский дзюдоист Нияз Билалов занял пятое место, проиграв израильтянину Петеру Пальчику в утешительном турнире за бронзовую награду.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль
Мужчины. До 100 кг  1. Тома Никифоров (Бельгия),
2. Сириль Маре (Франция),
3. Зелим Коцоев (Азербайджан) и Петер Пальчик (Израиль)…
5. Нияз Билалов (Россия)…
9-16. Кирилл Денисов (Россия).
Свыше 100 кг  1. Лукаш Крпалек (Чехия),
2. Тамерлан Башаев (Россия),
3. Хенк Грол (Нидерланды) и Штефан Хеги (Австрия).
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