«Балтика» обострила борьбу за четвёртое место, победив в Австрахани 

В матче 34-го тура ФНЛ «Балтика» добыла важнейшую победу, гостив у «Волгаря». Гол Дениса Шевчука на 69-й минуте позволил калининградцам победить со счетом 1:0 и подобраться вплотную к «Тамбову», занимающему четвертое место.
Протокол игры
Волгарь
Балтика
69' Шевчук Денис (0:1)
Арапов Дмитрий • Иванов Дмитрий • Бердников Алексей • Степанов Александр Вячеславович • Запрудских Виталий • Шалаев Олег 67' (Газзаев Руслан (67') • Букия Темури 58' (Бабаев Владлен (58') • Горулёв Виталий • Болонин Александр 80' (Козлов Данила (80') • Пилиев Ника • Жабкин Михаил 55' (Лесников Дмитрий (55')
Запасные: Терновский Дмитрий • Мурачёв Олег
Помазан Евгений • Шахов Виталий • Каленкович Виталий • Тишкин Максим • Логашов Арсений • Яго Сильва 57' (Шевчук Денис (57') • Шешуков Александр • Григорьев Максим • Свежов Виктор 67' (Джалилов Искандар (67') • Касьян Александр • Голышев Павел
Запасные: Джалилов Алишер • Тимошин Никита • Почивалин Валерий • Лантратов Илья • Магаль Руслан
28 апреля.