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«Балтика» обострила борьбу за четвёртое место, победив в Австрахани
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«Балтика» обострила борьбу за четвёртое место, победив в Австрахани 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 34-го тура ФНЛ «Балтика» добыла важнейшую победу, гостив у «Волгаря». Гол Дениса Шевчука на 69-й минуте позволил калининградцам победить со счетом 1:0 и подобраться вплотную к «Тамбову», занимающему четвертое место.
Протокол игры
Волгарь
Балтика
69' Шевчук Денис (0:1)
Арапов ДмитрийИванов ДмитрийБердников АлексейСтепанов Александр Вячеславович • Запрудских Виталий • Шалаев Олег 67' (Газзаев Руслан (67') • Букия Темури 58' (Бабаев Владлен (58') • Горулёв ВиталийБолонин Александр 80' (Козлов Данила (80') • Пилиев НикаЖабкин Михаил 55' (Лесников Дмитрий (55')
Запасные: Терновский ДмитрийМурачёв Олег
Помазан Евгений • Шахов ВиталийКаленкович ВиталийТишкин МаксимЛогашов Арсений • Яго Сильва 57' (Шевчук Денис (57') • Шешуков АлександрГригорьев МаксимСвежов Виктор 67' (Джалилов Искандар (67') • Касьян Александр • Голышев Павел
Запасные: Джалилов АлишерТимошин НикитаПочивалин ВалерийЛантратов ИльяМагаль Руслан
28 апреля.
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