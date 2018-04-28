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«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер Сити» в чемпионате Англии по футболу
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«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер Сити» в чемпионате Англии по футболу 

Р-Спорт 1 час назад
«Кристал Пэлас» с крупным счетом обыграл «Лестер Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась победой хозяев поля со счетом 5:0. В составе победителей голами отметились Уилфрид Заха (на 17-й минуте), Джеймс Макартур (38), Рубен Лофтус-Чик (81), Патрик ван Анхолт (84) и Кристиан Бентеке (90, пенальти). Игрок «лис» Марк Олбрайтон получил красную карточку на 56-й минуте.
"Кристал Пэлас" с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Лестер Сити» (44) идет 9-м.
Другие матчи завершились следующим образом:
"Ньюкасл Юнайтед" — «Вест Бромвич Альбион» — 0:1;
"Саутгемптон" — «Борнмут» — 2:1;
"Хаддерсфилд Таун" — «Эвертон» — 0:2;
"Бернли" — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:0.
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