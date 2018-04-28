«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер Сити» в чемпионате Англии по футболу

Другие матчи завершились следующим образом:

"Кристал Пэлас" с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Лестер Сити» (44) идет 9-м.

«Кристал Пэлас» с крупным счетом обыграл «Лестер Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Р-Спорт: последние новости

"Гамбург" победил "Вольфсбург" и продолжает борьбу за выживание в бундеслиге

Чепик намерен привлечь к работе тренерского совета сборной Горелика и одного пловца

Вилькер: спартаковцы Зе Луиш и Адриано провоцировали меня весь матч