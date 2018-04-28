Физдэйл проведёт переговоры с «Атлантой Хоукс» 28 апреля

Руководство «Атланты Хоукс» уже сегодня, 28 апреля, намерено провести переговоры с экс-наставником «Мемфис Гриззлиз» Дэвидом Физдэйлом , который может получить должность главного тренера команды из Джорджии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн

После завершения регулярного чемпионата «Атланта Хоукс» и тренер Майк Буденхольцер прекратили сотрудничство, вслед за этим «Хоукс» приступили к поиску нового наставника. В шорт-листе менеджмента клуба пять кандидатов.

Что касается Физдэйла, то он уже успел провести переговоры с «Нью-Йорк Никс» и «Финикс Санз». Ожидается, что в межсезонье специалист возглавит одну из команд лиги.