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Физдэйл проведёт переговоры с «Атлантой Хоукс» 28 апреля
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Физдэйл проведёт переговоры с «Атлантой Хоукс» 28 апреля 

Чемпионат.com 1 час назад
Руководство «Атланты Хоукс» уже сегодня, 28 апреля, намерено провести переговоры с экс-наставником «Мемфис Гриззлиз» Дэвидом Физдэйлом, который может получить должность главного тренера команды из Джорджии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Штайн.
После завершения регулярного чемпионата «Атланта Хоукс» и тренер Майк Буденхольцер прекратили сотрудничство, вслед за этим «Хоукс» приступили к поиску нового наставника. В шорт-листе менеджмента клуба пять кандидатов.
Что касается Физдэйла, то он уже успел провести переговоры с «Нью-Йорк Никс» и «Финикс Санз». Ожидается, что в межсезонье специалист возглавит одну из команд лиги.
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