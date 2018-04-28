«Лион» уверенно обыграл на своем поле «Нант» и обогнал «Монако»

«Лиону» удалось одержать очередную уверенную победу в Лиге 1. На сей раз команда без особых проблем обыграла на своем поле «Монако» — 2:0.

Протокол игры

(1:0) Депай Мемфис 39'

Запасные: Горжелен Матьё • Ферри Жордан • Марсал Фернандо • Тете Кенни • Корне Максвелл • Дьяаби Муктар • Диас Мариано

Запасные: Эль-Ганасси Яссин • Кулибали Калифа • Дюпе Максим • Бамму Ясин • Авазьем Чидозье • Najib Gandi

28 апреля. Стадион «Люмьер» (Лион).

Похоже, что за весь текущий сезон «Лион» только сейчас набрал свою лучшую форму в чемпионате Франции. Подопечные Бруно Женезио не знают поражений уже в девяти встречах. Более того, в шести последних играх «ткачи» исключительно побеждают. Например, в прошлом туре удалось переиграть «Дижон» на его поле, а в текущем чемпионате это сделать дорогого стоит. Лионцы забили в ворота противника 5 голов, тогда как пропустили всего 2 мяча. Примечательно, что в той встрече результативными ударами смогли отметиться Депай и Фекир, для которых те голы стали 15-м и 17-м в Лиге 1. Набранные 3 очка позволяют «Олимпику» находится на третьей строчке чемпионата и претендовать на серебро. В грядущем матче у коллектива Женезио есть все шансы для того, чтобы продлить свою победную серию до семи игр, и, похоже, что «ткачам» это действительно удастся. Что же касается «Нанта», то это уже не тот клуб, которых все носили на руках в начале текущего сезона. Команда перестала играть в привлекательный футбол, а оттого ее результаты резко ухудшились. И, тем не менее, подопечные Раньери все еще входят в число тех команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы. Сейчас клуб располагается на 9-м месте и только четыре очка отделяют его от пятой позиции, а 3 балла — от шестой. При должном отношении к делу команда все еще может оформить путевку в Европу на следующий сезон, но в игре с «ткачами» добиться нужного результата будет крайне непросто.

«Лион» и «Нант» довольно спокойно начали игру, с первых минут избрав осторожную тактику ведения боя. Первыми решили нарушить обет молчания футболисты «ткачей». После подачи Фекира в район одиннадцатиметровой отметки Траоре пытался забить красивейшим выстрелом через себя, но подобное развитие событий ждал Татарушану, которому удалось отбить сферу чуть в сторону. На добивание первым успел Депай, чей выстрел угодил в каркас гостевых ворот. После такого наступления и сумасшедшего момента «львы» решили успокоиться и дать себе и сопернику передышку, расположившись в центральной зоне. Дело близилось к середине тайма, как Депай снова не реализовал невероятный голевой эпизод. Фекир вошел в штрафную площадь, после чего выложил сферу под удар голландцу. Тому оставалось лишь выстрелить мимо голкипера, но футболист сделал лишнее касание, что и помешало одному из лидеров «ткачей» распечатать счет на табло.

Пока футболисты «Лиона» дружно транжирили момент за моментом, Фекир снова вывел на ударную позицию одного из партнеров. На сей раз сфера после проникающей передачи Набиля дошла до Траоре, который пробивал из убойнейшей позиции по рамке Татарушану, но румынский кипер «Нанта» вновь выручил свою команду, сумев отразить сферу в сторону от ворот. И все-таки до перерыва хозяевам удалось открыть счет в игре. Фекир снова оказался с игровым снарядом, обыграл соперников в центре поля, отдал мяч на Депая, который, приняв игровой снаряд, обработал его и красиво пробил слева Татарушану — 1:0, на перерыв «ткачи» ушли ведя в счете.

В перерыве команды не произвели ни одной замены, и ситуация на поле ровным счетом не поменялась. Инициативой в игре владели «ткачи», а «канарейки» отбивались. На 54-й минуте встречи все тот же Депай на дальней штанге замыкал прострельную передачу Фекира, однако пробил точно в штангу ворот «Нанта», проверив ее на прочность. По такой игре казалось, что второй гол — лишь дело времени, и хозяева поля рано или поздно станут его авторами. Однако на исходе часа игры инициативу на поле перехватили гости, которые принялись контролировать игровой снаряд, не создавая при этом опасные моменты у рамки соперника. Увлекшись одной из своих немногочисленных атак, гости пропустили контратаку, которая в привычной манере в привычной манере возглавлялась Фекиром. Набиль выдал острую передачу с фланга на Депая, который в касание пробивая в пустой угол ворот, но каким-то чудом снова не сумел оформить дубль. На 59-й минуте встречи первую карточку желтого цвета в матче получил Морель за атаку соперника.

И все-таки «Лиону» было суждено забить второй мяч. Причем в роли ассистента выступил Мемфис Депай, загубивший до того кучу голевых эпизодов. Выдал он прекрасную передачу на Траоре, который, в отличие от своего коллеги, шанс, возникший у него, использовал на все 100%. Забив второй гол, хозяева большими силами отошли на свою половину поля, позволив завладеть игровым снарядом гостям. Под занавес матча Эль-Ганасси получил второе в игре предупреждение. Гости пытались что-то создать у рамки оппонента, но так и не отличились. 2:0, «Лион» одерживает очередную уверенную победу в чемпионате и на время обходит в турнирной таблице «Монако».