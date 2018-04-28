Партия «Дашнакцутюн» заявила, что поддержит Пашиняна на выборах премьера Армении 

ЕРЕВАН, 28 апреля. /ТАСС/. Партия «Дашнакцутюн» поддержит лидера оппозиции Никола Пашиняна на выборах премьер-министра Армении. Об этом в субботу заявил официальный представитель партии Арсен Амбарцумян новостному порталу yerkir.am.
"Мы заявили, что поддержим народного кандидата. Этот кандидат — Никол Пашинян", — сказал Амбарцумян.
Ранее правящая Республиканская партия заявила, что не выдвинет своего кандидата на пост премьера. Блок «Царукян», вторая по численности фракция парламента, сообщил, что будет избирать «народного кандидата».