Партия «Дашнакцутюн» заявила, что поддержит Пашиняна на выборах премьера Армении 

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ТАСС подготовил спецпроект о мировом турне "Хора Турецкого" к годовщине Победы

Российский дзюдоист Башаев завоевал серебро на чемпионате Европы в весе свыше 100 кг

Тренер "Спартака" Каррера заявил, что у него нет проблем с капитаном команды Глушаковым