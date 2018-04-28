Показали ливрею Hyundai i30 N TCR для Даниэля Наги

Именно так будет выглядеть автомобиль венгра Даниэля Наги, когда он поедет на домашнем для себя этапе FIA World Touring Car Cup в эти выходные.

Ведущая венгерская команда M1RA подготовила для местного молодого пилота Даниэля Наги гоночный хэтч «Хёндэ» , за рулём которого он и проведёт уик-энд на Хунгароринге. Венгр, которые с большим нетерпением ждёт этапа FIA WTCR у себя дома в эти выходные, говорит, что он никогда не был так хорошо подготовлен к сражению за высокие места.

«У меня не будет оправданий, — сказал Даниэль. — У меня очень хорошая машина и хорошая команда, так что и больше шансов, чем в прошлом году. Но я не связываю с этим уик-эндом огромных ожиданий, потому что нам выпадает первый шанс поработать вместе с коллективом под таким давлением. Для нас это просто проверка. Проверка того, как мы можем работать вместе. Мы имели очень хорошие тесты без всяких проблем, но, когда вы конкурируете на столь высоком уровне, всё становится совершенно по-другому. Здесь много чемпионов, действительно профессионалов и лучших пилотов «кузовных» автогонок, что является хорошей возможность получить некоторые секреты от других».