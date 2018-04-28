Свердловские студенты успешно выступили на первой профессиональной олимпиаде «Я — профессионал»

«Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». «Я — профессионал» — новый социальный лифт для студентов и важный показатель социально-экономической активности регионов и качества высшего образования в России», — говорится в письме.

ПАО «ТМК», Одна из задач олимпиады — сокращение разрыва между вузовским образованием и требованиями ведущих российских компаний. В этой связи в организацию и проведение соревнований было вовлечено более 60 российских компаний, в том числе: ОАО «РЖД» Лаборатория Касперского , а также десять ведущих вузов.

Олимпиада длилась 113 дней, было подано 295 тысяч регистраций из 828 вузов 84 субъектов России. 50 тысяч человек приняли участие в отборочном онлайн-этапе. Участниками финального этапа олимпиады стали 4 тысячи 824 студента из 431 вуза и 78 регионов страны.

Дипломаты олимпиады получили право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, вошли в национальную базу « Я — профессионал» и попадут на стажировки в ведущие российские компании.

В числе медалистов от Свердловской области — студент УрФУ Павел Семин , он завоевал на олимпиаде две золотых медали в направлениях: «Государственное и муниципальное управление» и «Экология».

Также медали завоевали: Анна Мельникова (золотая медаль в направлении «Журналистика», студентка УрФУ), Ксения Маханькова (золотая медаль в направлении «Строительство», студентка УГПУ), Евгений Неелов (золотая медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ), Екатерина Ильина (золотая медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ), Данил Даминов (золотая медаль в направлении «Электро— и теплоэнергетика», студент УрФУ), Артур Лисс (серебряная медаль в направлении «Компьютерные науки», студент УрФУ), Елизавета Смагирева (серебряная медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», студентка УрФУ), Даниил Прокопьев (серебряная медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», студент УрФУ), Валерия Ялунина (серебряная медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», УрФУ), Игорь Шилоносов (серебряная медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ), Александр Сухов (серебряная медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ), Кристина Старкова (серебряная медаль в направлении «Строительство», студентка УрФУ), Егор Попов (бронзовая медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», студент УрФУ), Елена Корзунова (бронзовая медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», студентка УрФУ), Анна Спиридонова (бронзовая медаль в направлении «Строительство», студентка УрФУ), Екатенрина Зотеева (бронзовая медаль в направлении «Строительство»), Евгений Акселенцев (бронзовая медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ).

Кроме того, 78 представителей Свердловской области получили статус призера олимпиады «Я — профессионал».