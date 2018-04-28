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Свердловские студенты успешно выступили на первой профессиональной олимпиаде «Я — профессионал»
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Свердловские студенты успешно выступили на первой профессиональной олимпиаде «Я — профессионал» 

Информационный портал Свердловской области 32 минуты назад
Студенты свердловских вузов приняли участие в первой профессиональной олимпиаде «Я — профессионал», где завоевали 19 медалей. За успешное выступление юных уральцев и внимание к развитию талантливой молодежи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поблагодарил президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей». «Я — профессионал» — новый социальный лифт для студентов и важный показатель социально-экономической активности регионов и качества высшего образования в России», — говорится в письме.
Одна из задач олимпиады — сокращение разрыва между вузовским образованием и требованиями ведущих российских компаний. В этой связи в организацию и проведение соревнований было вовлечено более 60 российских компаний, в том числе: ОАО «РЖД», ПАО «ТМК», Лаборатория Касперского, а также десять ведущих вузов.
Олимпиада длилась 113 дней, было подано 295 тысяч регистраций из 828 вузов 84 субъектов России. 50 тысяч человек приняли участие в отборочном онлайн-этапе. Участниками финального этапа олимпиады стали 4 тысячи 824 студента из 431 вуза и 78 регионов страны.
Дипломаты олимпиады получили право на зачисление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов и исследовательских центров, вошли в национальную базу « Я — профессионал» и попадут на стажировки в ведущие российские компании.
В числе медалистов от Свердловской области — студент УрФУ Павел Семин, он завоевал на олимпиаде две золотых медали в направлениях: «Государственное и муниципальное управление» и «Экология».
Также медали завоевали: Анна Мельникова (золотая медаль в направлении «Журналистика», студентка УрФУ), Ксения Маханькова (золотая медаль в направлении «Строительство», студентка УГПУ), Евгений Неелов (золотая медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ), Екатерина Ильина (золотая медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ), Данил Даминов (золотая медаль в направлении «Электро— и теплоэнергетика», студент УрФУ), Артур Лисс (серебряная медаль в направлении «Компьютерные науки», студент УрФУ), Елизавета Смагирева (серебряная медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», студентка УрФУ), Даниил Прокопьев (серебряная медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», студент УрФУ), Валерия Ялунина (серебряная медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», УрФУ), Игорь Шилоносов (серебряная медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ), Александр Сухов (серебряная медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ), Кристина Старкова (серебряная медаль в направлении «Строительство», студентка УрФУ), Егор Попов (бронзовая медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», студент УрФУ), Елена Корзунова (бронзовая медаль в направлении «Материаловедение и технологии материалов», студентка УрФУ), Анна Спиридонова (бронзовая медаль в направлении «Строительство», студентка УрФУ), Екатенрина Зотеева (бронзовая медаль в направлении «Строительство»), Евгений Акселенцев (бронзовая медаль в направлении «Строительство», студент УрФУ).
Кроме того, 78 представителей Свердловской области получили статус призера олимпиады «Я — профессионал».
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