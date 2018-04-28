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Свердловская область примет масштабные соревнования — Чемпионат России «Лесоруб-2018»
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Свердловская область примет масштабные соревнования — Чемпионат России «Лесоруб-2018» 

Информационный портал Свердловской области 33 минуты назад
Свердловская область выбрана площадкой для проведения Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018». Конкурс пройдет в Екатеринбурге 19-21 сентября, соответствующее решение было принято на заседании оргкомитета Чемпионата в Москве.
От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, первый вице-губернатор Алексей Орлов поблагодарил коллег из Минпромторга России, Минприроды России, Рослесхоза, а также президента союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирона Тацюна за предоставленную возможность и за поддержку в проведении VI Чемпионата России на территории Свердловской области.
«Чемпионат является очень зрелищным и профессионально ориентированным мероприятием. Для нас это почетная возможность не только показать наш край, богатый лесными ресурсами, обладающий развитой лесопромышленной инфраструктурой, но и продемонстрировать лучшие качества уральцев, показать себя и провести чемпионат «Лесоруб-2018» на самом высоком профессиональном уровне», — отметил Алексей Орлов.
Чемпионат планируется провести на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Ожидается, что в состязаниях примут участие около 100 человек из 30 регионов России и зарубежных стран.
В рамках Чемпионата будет организована насыщенная культурная и деловая программы. В частности, ожидается, что на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках недели выставок «Гранд Экспо Урал» в период с 18 по 21 сентября пройдет крупная лесопромышленная выставка. В 2017 году это мероприятие посетили порядка 6 тысяч человек и приняли участие 262 компании из 19 стран мира. «Это потенциально будущие зрители Чемпионата», — отметил Алексей Орлов.
Соревнования будут проходить, как в индивидуальном, так и групповом зачетах. В настоящее время открыта регистрация команд и индивидуальных участников на VI чемпионат России 2018 года.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
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