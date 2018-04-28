Свердловская область примет масштабные соревнования — Чемпионат России «Лесоруб-2018»

Свердловская область выбрана площадкой для проведения Чемпионата России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018». Конкурс пройдет в Екатеринбурге 19-21 сентября, соответствующее решение было принято на заседании оргкомитета Чемпионата в Москве.

«Чемпионат является очень зрелищным и профессионально ориентированным мероприятием. Для нас это почетная возможность не только показать наш край, богатый лесными ресурсами, обладающий развитой лесопромышленной инфраструктурой, но и продемонстрировать лучшие качества уральцев, показать себя и провести чемпионат «Лесоруб-2018» на самом высоком профессиональном уровне», — отметил Алексей Орлов.

Чемпионат планируется провести на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ожидается, что в состязаниях примут участие около 100 человек из 30 регионов России и зарубежных стран.

В рамках Чемпионата будет организована насыщенная культурная и деловая программы. В частности, ожидается, что на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках недели выставок «Гранд Экспо Урал» в период с 18 по 21 сентября пройдет крупная лесопромышленная выставка. В 2017 году это мероприятие посетили порядка 6 тысяч человек и приняли участие 262 компании из 19 стран мира. «Это потенциально будущие зрители Чемпионата», — отметил Алексей Орлов.

Соревнования будут проходить, как в индивидуальном, так и групповом зачетах. В настоящее время открыта регистрация команд и индивидуальных участников на VI чемпионат России 2018 года.