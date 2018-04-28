Риккардо: я поцеловал стену в квалификации, но всё обошлось

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Азербайджана, по итогам которой он показал четвёртое время.

«Второй ряд в Баку — это весьма неплохо. Во второй части квалификации на «суперсофте» было непросто, учитывая большое количество жёлтых флагов. Мы чуть было не остались за бортом финальной части. К счастью, всё обошлось. Потом я задел стену, было очень опасно, но удача была на моей стороне. Это было в 15-м повороте, именно там я разбил машину два года назад. Я просто ехал слишком быстро и поцеловал стену (смеётся). В решающей попытке мне удалось пройти относительно чистый круг, который и вывел меня на второй ряд стартового поля.

Я доволен, что мы остались в пределах 0,5 секунды от Феттеля, это обнадёживает перед гонкой. Ветер дует так сильно, что машину начинает дёргать на прямых. Он исходит из пространства между зданиями в Баку. В 16-м повороте это привело к многочисленным ошибкам. Кажется, Кими именно там потерял поул-позицию. Я думаю, что «суперсофт» будет работать лучше в гонке, чем «ультрасофт». Но условия будут более холодными плюс ожидается сильный ветер, так что победит тот, кто допустит меньше ошибок. Завтра всё начнётся сначала.