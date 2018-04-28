Риккардо: я поцеловал стену в квалификации, но всё обошлось 

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Азербайджана, по итогам которой он показал четвёртое время.
«Второй ряд в Баку — это весьма неплохо. Во второй части квалификации на «суперсофте» было непросто, учитывая большое количество жёлтых флагов. Мы чуть было не остались за бортом финальной части. К счастью, всё обошлось. Потом я задел стену, было очень опасно, но удача была на моей стороне. Это было в 15-м повороте, именно там я разбил машину два года назад. Я просто ехал слишком быстро и поцеловал стену (смеётся). В решающей попытке мне удалось пройти относительно чистый круг, который и вывел меня на второй ряд стартового поля.
Я доволен, что мы остались в пределах 0,5 секунды от Феттеля, это обнадёживает перед гонкой. Ветер дует так сильно, что машину начинает дёргать на прямых. Он исходит из пространства между зданиями в Баку. В 16-м повороте это привело к многочисленным ошибкам. Кажется, Кими именно там потерял поул-позицию. Я думаю, что «суперсофт» будет работать лучше в гонке, чем «ультрасофт». Но условия будут более холодными плюс ожидается сильный ветер, так что победит тот, кто допустит меньше ошибок. Завтра всё начнётся сначала.
Что касается первого поворота, то гонка в нём не выигрывается. Я надеюсь, что у нас будет достаточно темпа, чтобы опережать машины по ходу гонки. Если мы будем лидировать по ходу гонки, то скорость на прямых будет для нас проблемой. Если мы будем позади, то никаких проблем (смеётся). Но если что, я пропущу соперника перед 16-м поворотом, а потом обгоню на прямой!", — передаёт слова австралийца корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.