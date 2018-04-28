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Клопп: «Клаван — великолепный футболист, я хотел бы продлить с ним контракт»
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Клопп: «Клаван — великолепный футболист, я хотел бы продлить с ним контракт» 

Евро-футбол.Ру 17 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется продлить контракт с эстонским защитником Рагнаром Клаваном.
"Это великолепный игрок, очень хороший футболист. У него есть все, что только можно требовать. Безусловно, я хотел бы, чтобы он подписал новый контракт с клубом, но это зависит не только от меня", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Рагнар Клаван перешел в «Ливерпуль» из «Аугсбурга» в 2016 году за 5 млн евро. В составе «красных» 32-летний футболист провел 52 матча, а его контракт рассчитан до 2019 года.
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