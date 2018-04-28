Клопп: «Клаван — великолепный футболист, я хотел бы продлить с ним контракт»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется продлить контракт с эстонским защитником Рагнаром Клаваном.

"Это великолепный игрок, очень хороший футболист. У него есть все, что только можно требовать. Безусловно, я хотел бы, чтобы он подписал новый контракт с клубом, но это зависит не только от меня", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.