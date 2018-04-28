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Хоккеисты Кейн и Годро вошли в состав сборной США на чемпионат мира в Дании
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Хоккеисты Кейн и Годро вошли в состав сборной США на чемпионат мира в Дании 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 28 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Патрик Кейн и форвард «Калгари» Джонни Годро вошли в заявку сборной США на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.
Полный состав команды выглядит следующим образом:
Вратари — Скотт Дарлинг ("Каролина"), Чарли Линдгрен ("Монреаль"), Кейт Кинкейд ("Нью-Джерси");
защитники — Уилл Бутчер ("Нью-Джерси"), Коннор Мёрфи ("Чикаго"), Куин Хьюз ("Орландо"), Джордан Остерле ("Чикаго"), Ник Йенсен ("Грэнд-Рэпидз"), Нил Пионк ("Нью— Йорк Рейнджерс"), Алек Мартинес ("Лос-Анджелес");
нападающие — Годро, Кейн, Кэм Аткинсон ("Коламбус"), Дилан Ларкин ("Детройт"), Блэйк Коулмен ("Нью-Джерси"), Андерс Ли ("Нью-Йорк Айлендерс"), Алекс Дебринкэт ("Чикаго"), Сонни Милано ("Коламбус"), Колин Уайт ("Оттава"), Брайан Гиббонс ("Нью-Джерси"), Тэйдж Томпсон ("Сент-Луис"), Дерек Райан ("Каролина"), Крис Крайдер ("Нью— Йорк Рейнджерс").
Чемпионат мира состоится в Дании с 4 по 20 мая. Сборная США на групповом этапе сыграет с командами Канады (4 мая), Дании (5 мая), Германии (7 мая), Латвии (10 мая), Южной Кореи (11 мая), Норвегии (13 мая) и Финляндии (15 мая).
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