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«Рома» перед ответной игрой с «Ливерпулем» размялась на «Кьево»
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«Рома» перед ответной игрой с «Ливерпулем» размялась на «Кьево» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 35-го тура итальянской Серии А «Рома» разгромила «Кьево».
"Рома" — «Кьево» 4:1  Голы: Шик, 9 — 1:0, Джеко, 40 — 2:0, Эль-Шаарави, 65 — 3:0, Джеко, 67 — 4:0, Инглезе, 88 — 4:1  "Рома": Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Жезус, Пеллегрини (Гоналон, 79), де Росси, Наингголан, Эль-Шаарави, Шик (Манолас, 60), Джеко (Жерсон, 84).
"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Бани (Гамберини, 46), Томович, Депаоли (Ярошиньски, 28), Хетемай, Ригони, Радованович, Кастро (Бирса, 79), Пуччарелли, Инглезе.
Предупреждения: Коларов (24), Хетемай (28).
Удаление: Жезус (56).
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