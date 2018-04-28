«Рома» перед ответной игрой с «Ливерпулем» размялась на «Кьево» 

В рамках 35-го тура итальянской Серии А «Рома» разгромила «Кьево».
"Рома" — «Кьево» 4:1 Голы: Шик, 9 — 1:0, Джеко, 40 — 2:0, Эль-Шаарави, 65 — 3:0, Джеко, 67 — 4:0, Инглезе, 88 — 4:1 "Рома": Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Жезус, Пеллегрини (Гоналон, 79), де Росси, Наингголан, Эль-Шаарави, Шик (Манолас, 60), Джеко (Жерсон, 84).
"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Бани (Гамберини, 46), Томович, Депаоли (Ярошиньски, 28), Хетемай, Ригони, Радованович, Кастро (Бирса, 79), Пуччарелли, Инглезе.
Предупреждения: Коларов (24), Хетемай (28).
Удаление: Жезус (56).