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«Арарат» досрочно обеспечил себе выход в ФНЛ
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«Арарат» досрочно обеспечил себе выход в ФНЛ 

RT на русском 1 час назад
Московский клуб «Арарат» досрочно занял первое место в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и обеспечил себе выход в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
28 апреля команда сыграла вничью с саратовским «Соколом» со счётом 1:1 и набрал 55 очков. В активе идущей на второй позиции «Рязани» 39 баллов.
Таким образом, «Арарат» стал недосягаем для соперников. Клуб был основан в 2017 году.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» одержали победу в первом матче на стадионе ЧМ-2018 в Самаре.
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