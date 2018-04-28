Команды Ленинградской АЭС привезли награды из Москвы

25 апреля в Москве состоялось награждение победителей отраслевой программы номинаций «Человек года Росатома — 2017». Программа нацелена на признание заслуг лучших работников отрасли на самом высоком уровне руководства Госкорпорации.

«Лучшим проектом десятилетия» Росатома по праву стала работа по сохранению генерирующих мощностей и восстановлению ресурсных характеристик реакторов РБМК-1000 (руководитель — первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС Черников О. Г.). Работники ЛАЭС, вошедшие в команду: главный инженер Константин Кудрявцев , заместитель главного инженера Александр Ананьев , начальник реакторного цеха 1 очереди Сергей Харахнин.

2 место в номинации «управление массовыми и внутренними коммуникациями» завоевал Николай Кашин, заместитель руководителя управления информации и общественных связей Ленинградская АЭС. Проект, с которым выступил Н. В. Кашин, к слову, также связан со строительством замещающих мощностей и включает в себя широкую информационную кампанию по освещению новых технологий строительства инновационных блоков ЛАЭС.

В дивизиональных номинациях концерна аппаратчик химводоочистки химцеха Елена Тинтунен завоевала 1 место, а старший оператор реакторного отделения РЦ-2 Сергей Бычков — «серебро».

«Лучшие проекты десятилетия» объявил лично первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. По его решению, концерн «Росэнергоатом» совместно с ИК «АСЭ» получили награду в этой же номинации за проект «15 блоков за 10 лет!» Участники команды — Концерн «Росэнергоатом», Ростовская АЭС, Белоярская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ленинградская АЭС.

За все 5 лет проведения программы отраслевых номинаций «Человек года Росатома» по уровню и количеству наград нынешняя стала самой успешной для Ленинградской атомной станции.

Редакция ivbg.ru напоминает, что V юбилейный конкурс 2017 года стартовал 9 января 2018 года во всех организациях отрасли. Он символично включает 55 номинаций по трем ключевым направлениям, лучших сотрудников выбирают во всех предприятиях: дивизиональным и общекорпоративным профессиям, а также специальным номинациям. Основными критериями отбора являются:

значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей, профессиональные качества кандидатов.