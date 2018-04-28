Команды Ленинградской АЭС привезли награды из Москвы 

25 апреля в Москве состоялось награждение победителей отраслевой программы номинаций «Человек года Росатома — 2017». Программа нацелена на признание заслуг лучших работников отрасли на самом высоком уровне руководства Госкорпорации.
В церемонии награждения приняли участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель наблюдательного совета Росатома, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, возглавлявший атомную отрасль в 2005–2016 годах.
Две высших награды в специальных номинациях завоевали команды Ленинградской АЭС. «Победой года» названа работа по физпускам сразу двух новых энергоблоков — № 1 ВВЭР-1200 ЛАЭС и № 4 Ростовской атомной станции. Команду возглавил первый заместитель генерального директора — директор филиала концерна «Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов А. Г. Жуков. В нее вошли руководители Ленинградской АЭС — директор Владимир Перегуда, главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев, замдиректора по капстроительству Александр Чеботарев, замглавного инженера ЛАЭС-2 Игорь Железняк и замглавного инженера ЛАЭС-2 Александр Рудник.
«Лучшим проектом десятилетия» Росатома по праву стала работа по сохранению генерирующих мощностей и восстановлению ресурсных характеристик реакторов РБМК-1000 (руководитель — первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС Черников О. Г.). Работники ЛАЭС, вошедшие в команду: главный инженер Константин Кудрявцев, заместитель главного инженера Александр Ананьев, начальник реакторного цеха 1 очереди Сергей Харахнин.
2 место в номинации «управление массовыми и внутренними коммуникациями» завоевал Николай Кашин, заместитель руководителя управления информации и общественных связей Ленинградская АЭС. Проект, с которым выступил Н. В. Кашин, к слову, также связан со строительством замещающих мощностей и включает в себя широкую информационную кампанию по освещению новых технологий строительства инновационных блоков ЛАЭС.
В дивизиональных номинациях концерна аппаратчик химводоочистки химцеха Елена Тинтунен завоевала 1 место, а старший оператор реакторного отделения РЦ-2 Сергей Бычков — «серебро».
«Лучшие проекты десятилетия» объявил лично первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. По его решению, концерн «Росэнергоатом» совместно с ИК «АСЭ» получили награду в этой же номинации за проект «15 блоков за 10 лет!» Участники команды — Концерн «Росэнергоатом», Ростовская АЭС, Белоярская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ленинградская АЭС.
За все 5 лет проведения программы отраслевых номинаций «Человек года Росатома» по уровню и количеству наград нынешняя стала самой успешной для Ленинградской атомной станции.
Редакция ivbg.ru напоминает, что V юбилейный конкурс 2017 года стартовал 9 января 2018 года во всех организациях отрасли. Он символично включает 55 номинаций по трем ключевым направлениям, лучших сотрудников выбирают во всех предприятиях: дивизиональным и общекорпоративным профессиям, а также специальным номинациям. Основными критериями отбора являются:
значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей, профессиональные качества кандидатов.