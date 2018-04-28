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В Кострове прошел финал конкурса «Юные таланты Московии»
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В Кострове прошел финал конкурса «Юные таланты Московии» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Грандиозное танцевальное соревнование прошло в Кострове ‐ на танцполе собрались 500 финалистов областного конкурса «Юные таланты Московии».
Генеральный прогон у танцоров проходил прямо в фойе дворца культуры. Среди десятков танцоров — коллектив Анны Дроздовой. Чтобы выйти в финал, они прошли не один отборочный тур, и продолжают репетировать.
В этот конкурс мы попали, пройдя городской этап, потом заочный областной этап, и вот нас выбрали в финал. Надеемся на хороший результат, эта группа готовилась к этому номеру два года
— Анна Дроздова, руководитель танцевального коллектива
«Топ-класс», г. Королев.
Хореографическое состязание идет в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» — одного из самых массовых и популярных в регионе. Каждый год в нем участвуют более 60 тысяч человек. Из них шесть тысяч — соревновались в хореографическом конкурсе. В финал прошел лишь каждый
танцор.
Оценивать работы юных танцоров будут, как в школе — по пятибалльной шкале. Никаких поблажек
из-за  возраста. Главные требования — артистизм, музыкальность и эмоциональность.
Лучший хореографический коллектив в Подмосковье выбирают раз в два года. Этапы конкурса ранее принимали в Химках, Долгопрудном и Краснознаменске. Второй раз подряд финал проводят в Истринском городском округе.
Нашу истринскую землю называют жемчужиной Подмосковья. Я уверена, что сегодня у каждого из вас есть хорошая возможность проявить себя, показать все, чему вы научились за долгие годы
Татьяна Николаева, начальник Управления образования г.о. Истра.
Победителей ждут не только дипломы и благодарности, но и другие призы.
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