В Кострове прошел финал конкурса «Юные таланты Московии»

Грандиозное танцевальное соревнование прошло в Кострове ‐ на танцполе собрались 500 финалистов областного конкурса «Юные таланты Московии».

Генеральный прогон у танцоров проходил прямо в фойе дворца культуры. Среди десятков танцоров — коллектив Анны Дроздовой. Чтобы выйти в финал, они прошли не один отборочный тур, и продолжают репетировать.

В этот конкурс мы попали, пройдя городской этап, потом заочный областной этап, и вот нас выбрали в финал. Надеемся на хороший результат, эта группа готовилась к этому номеру два года

— Анна Дроздова, руководитель танцевального коллектива

«Топ-класс», г. Королев.

Хореографическое состязание идет в рамках областного фестиваля «Юные таланты Московии» — одного из самых массовых и популярных в регионе. Каждый год в нем участвуют более 60 тысяч человек. Из них шесть тысяч — соревновались в хореографическом конкурсе. В финал прошел лишь каждый

танцор.

Оценивать работы юных танцоров будут, как в школе — по пятибалльной шкале. Никаких поблажек

из-за возраста. Главные требования — артистизм, музыкальность и эмоциональность.

Лучший хореографический коллектив в Подмосковье выбирают раз в два года. Этапы конкурса ранее принимали в Химках, Долгопрудном и Краснознаменске. Второй раз подряд финал проводят в Истринском городском округе.

Нашу истринскую землю называют жемчужиной Подмосковья. Я уверена, что сегодня у каждого из вас есть хорошая возможность проявить себя, показать все, чему вы научились за долгие годы

Победителей ждут не только дипломы и благодарности, но и другие призы.