Ещё
Беременные актрисы Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт снялись в необычном видеоролике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременные актрисы Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт снялись в необычном видеоролике 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
28-летняя Анна Цуканова-Котт совсем скоро во второй раз станет мамой. Как сообщают СМИ, во время недавнего выхода в свет звезда проговорилась — и раскрыла пол будущего ребенка, рассказав, что ждет девочку (актриса и ее супруг уже воспитывают 10-летнего сына). Судя по всему, ожидание малышки совсем не мешает звездной маме продолать работать. Так, на днях она представила публике очередную серию своего веселого, креативного и немного провокационного проекта «Ешь Искусство». Анна Цуканова-Котт в весьма необычной манере показала видеорецепт фруктового салата, а в кадре вместе с ней появилась другая беременная актриса — Анна Хилькевич. — написала Анна Цуканова-Котт в личном блоге. Публика пришла в восторг: «Беременяшкам респект», «Все ролики супер, а этот особенный, аж с двумя беременяшками, классная идея. Браво!», «Вы супер-пупер секси, и вам очень идет беременность», «Красивые безумно, обеим беременность к лицу», «Это так ярко и необычно». Напомним, Анна Цуканова-Котт замужем за российским кинорежиссером, сценаристом Александром Коттом (братом-близнецом кинорежиссера Владимира Котта). В 2008 году у пары родился сын Михаил. О беременности Анны Цукановой-Котт публике стало известно в марте нынешнего года, радостную новость сообщила поклонникам сама актриса: «У меня новость, у нас скоро будет прибавление в семье, мы очень счастливы!» — лаконично написала актриса в личном Instagram, опубликовав кадр с заметно округлившимся животиком. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!
Letidor.ru: последние новости
Сергей Лазарев объяснил, почему не взял сына на премьеру своего шоу Видео дня: собака сказала «мама» и прославилась на весь интернет Тест: узнайте, как зовут вашего внутреннего ребенка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских борцов объявили охоту3
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator67
Возвращение Императора1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»296
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение