Беременные актрисы Анна Хилькевич и Анна Цуканова-Котт снялись в необычном видеоролике 

28-летняя Анна Цуканова-Котт совсем скоро во второй раз станет мамой. Как сообщают СМИ, во время недавнего выхода в свет звезда проговорилась — и раскрыла пол будущего ребенка, рассказав, что ждет девочку (актриса и ее супруг уже воспитывают 10-летнего сына). Судя по всему, ожидание малышки совсем не мешает звездной маме продолать работать. Так, на днях она представила публике очередную серию своего веселого, креативного и немного провокационного проекта «Ешь Искусство». Анна Цуканова-Котт в весьма необычной манере показала видеорецепт фруктового салата, а в кадре вместе с ней появилась другая беременная актриса — Анна Хилькевич. — написала Анна Цуканова-Котт в личном блоге. Публика пришла в восторг: «Беременяшкам респект», «Все ролики супер, а этот особенный, аж с двумя беременяшками, классная идея. Браво!», «Вы супер-пупер секси, и вам очень идет беременность», «Красивые безумно, обеим беременность к лицу», «Это так ярко и необычно». Напомним, Анна Цуканова-Котт замужем за российским кинорежиссером, сценаристом Александром Коттом (братом-близнецом кинорежиссера Владимира Котта). В 2008 году у пары родился сын Михаил. О беременности Анны Цукановой-Котт публике стало известно в марте нынешнего года, радостную новость сообщила поклонникам сама актриса: «У меня новость, у нас скоро будет прибавление в семье, мы очень счастливы!» — лаконично написала актриса в личном Instagram, опубликовав кадр с заметно округлившимся животиком. Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!