Резерв «Реала» не без труда разобрался с «Леганесом»

В матче 35-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал на «Сантьяго Бернабеу» скромный «Леганес». Зинедин Зидан решил провести серьёзную ротацию состава, оставив почти всех игроков стартового состава на скамейке запасных.

Протокол игры

Реал Мадрид

Леганес

(2:0) Майораль Борха 45'

66' Брашанац Дарко (2:1)

Запасные: Дос Сантос Мауро • Шампань Нерео • Гарсия Рауль II • Гумбау Херард • Эрасо Хави • Наранхо Хосе

28 апреля. Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).

Даже с учётом того, что «Реал» играл резервным составом, «сливочные» считались безоговорочным фаворитом этой встречи. Этот статус хозяева поля подтвердили сразу же, открыв счёт путём реализации первого же опасного эпизода у ворот «Леганеса». Удар Бензема из пределов штрафной заблокировал защитник гостей, однако снаряд отскочил в сторону Бэйла и валлиец практически с метра вколотил мяч в сетку ворот Куэльяра — 1:0.

Далее игра проходила в спокойном ключе, мяч чаще всего задерживался в центре поля, а опасных моментов у ворот обеих команд не было вовсе. В середине первого тайма «Леганес» имел возможность сравнять счёт на «Бернабеу», однако удар Герреро после подачи с углового пришёлся мимо створа ворот.

Через несколько минут голкипер гостей Куэльяр грубо ошибся при игре на выходе и Борха Майораль бил, по сути, по пустым воротам, однако силы выстрела оказалось недостаточно: защитник «Леганеса» вынес мяч с «ленточки». В концовке тайма Нордин Амрабат решился на удар из-за пределов штрафной и попал в перекладину ворот Кико Касильи. Трибуны «Бернабеу» выдохнули. Уже в компенсированное время Борха Майораль сумел удвоить преимущество «Реала»: после подачи с левого фланга мяч срикошетил от головы защитника «Леганеса» Бустинсы на дальнюю штангу, где находился без опеки Майораль — 2:0, Борхе нужно было просто попасть с метра в створ ворот.

Вторая половина игры прошла в ещё более убаюкивающем темпе: подопечные Зидана перекатывали мяч на своей половине поля или недалеко от центрального круга, а контратаки «Леганеса» не завершались акцентированным ударом в створ ворот Касильи. Однако на исходе часа игры «Леганес» вернул интригу поединку. Нордин Амрабат прострелил с правого фланга на Дарко Брашанаца, который оказался совершенно один в чужой вратарской. Брашанацу оставалось только подправить мяч в сетку ворот, что он с успехом и сделал — 2:1.

"Реалу" такая «дерзость» не понравилась и «мадридисты» пошли в атаку за третьим забитым мячом. Хороший момент для Бэйла создал Асенсио, прострелив с фланга на линию штрафной, однако валлийский вингер «Реала» послал мяч над перекладиной ворот гостей. «Леганес» же в концовке встречи чуть не сравнял счёт: Унаи Бустинса замыкал навес со стандартного положения, однако Касилья в блестящем прыжке выручил свою команду. Спустя пару минут Клаудио Бюво едва не наказал вратаря «Реала» за слишком уж далёкий выход из ворот, и выстрелил чуть ли не с центра поля — Касилья отделался лёгким испугом, сфера приземлилась на сетку с внешней стороны.

В итоге подопечные Зинедина Зидана просто-напросто доигрывали встречу, практически не давая «Леганесу» шансов у своих ворот. Итог — минимальная домашняя победа «Реала» над одним из аутсайдеров Ла Лиги, добытая игроками резервного состава. Ротация Зизу снова в деле. Маэстро. Вот вам и ответ на вопрос: как французский специалист в третий раз подряд может выиграть Лигу чемпионов.