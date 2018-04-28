«Байер» оступился в домашнем матче со «Штуттгартом»

«Байер» не смог разжиться очками в домашнем матче 31-го тура Бундеслиги против «Штуттгарта». Лукас Аларио сплоховал, пробивая пенальти, а «швабы» ответили единственной результативной атакой (1:0). Кристиан Гентнер забил на 67-й минуте.

"Байер" остался на пятом месте, его соперник — восьмой.

Протокол игры

Байер Л Штуттгарт

67' Гентнер Кристиан (0:1)

Запасные: Эзкан Рамазан • Юрченко Владлен • Хенрихс Бенджамин • Фрай Марлон

Запасные: Аколо Чадрак • Мангаля Орель • Alexander Meyer III • Jacob Larsen II 28 апреля. Стадион «БайАрена» (Леверкузен).