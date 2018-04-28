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«Байер» оступился в домашнем матче со «Штуттгартом»
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«Байер» оступился в домашнем матче со «Штуттгартом» 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Байер» не смог разжиться очками в домашнем матче 31-го тура Бундеслиги против «Штуттгарта». Лукас Аларио сплоховал, пробивая пенальти, а «швабы» ответили единственной результативной атакой (1:0). Кристиан Гентнер забил на 67-й минуте.
"Байер" остался на пятом месте, его соперник — восьмой.
Протокол игры
Байер Л  Штуттгарт
67' Гентнер Кристиан (0:1)
Лено Бернд • Едвай Тин • Баумгартлингер Юлиан 29' 76' (Кисслинг Штефан (76') • Рецос Панайотис • Бендер Ларс 86' (Кор Доминик (86') • Хавец Кай • Арангис Чарлес • Бейли Леон • Беллараби Карим 68' (Брандт Юлиан (68') • Аларио Лукас • Фолланд Кевин 85'
Запасные: Эзкан Рамазан • Юрченко Владлен • Хенрихс Бенджамин • Фрай Марлон
Цилер Рон-Роберт • Баумгартль Тимо • Павар БенжаменБадштубер Хольгер • Инсуа Эмилиано • Гентнер Кристиан • Аскасибар Сантьяго • Аого Деннис • Томми Эрик 46' (Озджан Беркай (46') • Гинчек Даниэль 78' (Каминьски Марцин (78') • Гомес Марио 86' (Донис Анастасиос (86')
Запасные: Аколо Чадрак • Мангаля Орель • Alexander Meyer III • Jacob Larsen II  28 апреля. Стадион «БайАрена» (Леверкузен).
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