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Черышев выйдет в старте против «Сельты»
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Черышев выйдет в старте против «Сельты» 

Евро-футбол.Ру 53 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев попал в стартовый состав своей команды на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
На нашем сайте вы можете читать текстовую трансляцию поединка «Вильярреал» — «Сельта».
Протокол игры
Вильярреал
Сельта
Асенхо Серхио • Марио ГаспарАльваро ГонсалесВиктор Руис • Рукавина Антонио • Тригерос Мануэль • Родри Эрнандес • Кастильехо Самуэль • Daniel Raba • Черышев Денис • Бакка Карлос
Запасные: Бонера Даниэле • Андрес Фернандес • Коста Хауме • Сансоне Никола • Унал Энес • Форнальс Пабло
Серхио Альварес II • Мальо УгоКабраль Густаво • Серхи Гомес • Хонни Кастро • Васс ДаниэльЛоботка Станислав • Хосабед Санчес • Систо Пионе • Браис Мендес • Макси Гомес
Запасные: Фонтас Андреу • Рубен БланкоМазань Роберт • Бое Лукас • Эрнандес Пабло II • Daniel Molina • Мор Эмре
28 апреля. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
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