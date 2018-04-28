Черышев выйдет в старте против «Сельты» 

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Венгер: "Мхитарян может принять участие в игре с "Манчестер Юнайтед"

"Эмполи" вышел в Серию А

"Самара Арена" будет закрыта с 24 мая по 14 июня для подготовки к ЧМ-2018