Черышев выйдет в старте против «Сельты» 

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев попал в стартовый состав своей команды на матч 35-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
На нашем сайте вы можете читать текстовую трансляцию поединка «Вильярреал» — «Сельта».
Протокол игры
Вильярреал
Сельта
Асенхо Серхио • Марио Гаспар • Альваро Гонсалес • Виктор Руис • Рукавина Антонио • Тригерос Мануэль • Родри Эрнандес • Кастильехо Самуэль • Daniel Raba • Черышев Денис • Бакка Карлос
Запасные: Бонера Даниэле • Андрес Фернандес • Коста Хауме • Сансоне Никола • Унал Энес • Форнальс Пабло
Серхио Альварес II • Мальо Уго • Кабраль Густаво • Серхи Гомес • Хонни Кастро • Васс Даниэль • Лоботка Станислав • Хосабед Санчес • Систо Пионе • Браис Мендес • Макси Гомес
Запасные: Фонтас Андреу • Рубен Бланко • Мазань Роберт • Бое Лукас • Эрнандес Пабло II • Daniel Molina • Мор Эмре
28 апреля. Стадион «Эстадио де ла Керамика».