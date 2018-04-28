Сунзу принёс тульскому «Арсеналу» победу над «Анжи»

Одним субботним матчем стартовал 28-й тур чемпионата России по футболу. Махачкалинский «Анжи» пожаловал в Тулу к местным «канонирам».

Протокол игры

Арсенал Тула

(2:1) Сунзу Стоппила 62'

28 апреля. Стадион «Арсенал (Тула)».

Обе команды по сути сезон доигрывают, приняв свою участь. Тульский «Арсенал» после героических 3:3 с "Зенитом" , так важных для Артёма Дзюбы, больше не имеет целей в РФПЛ. «Краснодар» догнать невозможно, еврокубковой позиции не будет. Опуститься в зону стыковых матчей ещё реально, но слишком плотно в турнирной таблице. Полно команд похуже дружины Миодрага Божовича. Махачкалинский «Анжи» стоит на вылет, южанам нужно принять эту участь. Главный вопрос для них — будут ли стыковые матчи. Несмотря на три поражения кряду, пока именно «Анжи» занимает 14-ю строчку, дающее право сыграть против третьей команды ФНЛ.

Тульский «Арсенал» знатно лихорадит в последних матчах, не знаешь, что ожидать от этой команды. Победы сменяются ничьими и поражениями, игроки Божовича крайне непредсказуемы. Квинтэссенцией всего этого стала как раз эмоциональная ничья 3:3 с «Зенитом». Вот и в отчётном поединке немотивированные хозяева были гораздо активнее. Ещё в дебюте матча мог отличиться Лука Джорджевич, но черногорец после скидки Артёма Дзюбы пробил левее створа. Отлично развернулся форвард, сбросив опекуна, не хватило точности. Гол всё же случился, практически на границе времени, отведенного для быстрых мячей.

Кантемир Бехрамов долго стоял на углу штрафной площади, немного смещаясь к лицевой линии. Ждал полузащитник забегания партнёров, после чего неожиданно решился на удар, классно положив игровой снаряд в верхний угол. Александр Будаков не ожидал подобного развития событий. Однако, тихо сидевшие до этого времени махачкалинцы, взяли, да и отыгрались через пять минут. Из центрального круга на ход Хубулову отдал отличную передачу Александр Прудников. Арсен сблизился с голкипером и пробил точно в домик выбросившемуся наперерез Левашову.

Обменявшись голами команды успокоились, лишь перед самым перерывом взбудоражил игру Чаушич. До свистка арбитра на 15-и минутный отдых Александра Будакова оглушил звон крестовины, в которую попал сербский полузащитник своим выстрелом метров с 22-ух. После перерыва команды продолжили разборки на высоких скоростях. Для начала Сергей Ткачёв опередил всех на отскоке, пробив чуть выше перекладины. Затем же Квадво Поку бил под перекладину после нацеленной подачи Олега Данченко, но на линии ворот блестяще сыграл Михаил Левашов, потащивший игровой снаряд кончиками пальцев.

На этом подвиги голкипера «Арсенала» не закончились. Гурам Теташивли повторил траекторию удара Квадво Поку, только стрелял из статичного положения. Михаил вновь продемонстрировал прыгучесть, выудив мяч из-под перекладины. Красиво летал Левашов, ничего не скажешь. За старания голкипера вознаградил Сунзу. Сергей Ткачёв подал в штрафную площадь, Анри Хагуш в борьбе с защитником «Анжи» продлил полёт мяча, а Стоппила в прыжке пробил головой, дезориентировав голкипера.

Мог Самарджич добыть ничью для «Анжи», но после подачи от угла поля направил футбольную сферу мимо ворот. Больше интересных моментов не случилось, в обоюдоострой игре туляки добились победы, хотя она и не была для них жизненно важна. Три очка позволили обогнать «Уфу», заняв шестую строчку, о борьбе за пятую позицию речи все равно не идет. «Анжи» остался на 14-м месте, однако завтра «Тосно» имеет неплохие шансы подвинуть махачкалинцев.