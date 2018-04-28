Михаил Мальцев: Рассчитываю весь следующий сезон отыграть в основе СКА и пробиться во взрослую сборную

— Сезон назовете для себя отличным? — Да. Попал в сборную на молодежный чемпионат мира, выиграл первые взрослые медали. Не золотые, конечно, но все равно приятно. Еще и Кубок Алроса взяли.

— На следующий сезон ставите более амбициозные цели в СКА? — Рассчитываю в основе весь сезон отыграть. Может, даже постараюсь пробиться во взрослую сборную.

— Ожидаете больших изменений в главной команде? — Да, многие игроки без контрактов на следующий сезон. Интересуются молодыми перспективными игроками. Думаю, будет очень много новых людей, — передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».