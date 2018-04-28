Ещё
Михаил Мальцев: Рассчитываю весь следующий сезон отыграть в основе СКА и пробиться во взрослую сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Михаил Мальцев: Рассчитываю весь следующий сезон отыграть в основе СКА и пробиться во взрослую сборную 

Советский спорт 1 час назад
— Сезон назовете для себя отличным? — Да. Попал в сборную на молодежный чемпионат мира, выиграл первые взрослые медали. Не золотые, конечно, но все равно приятно. Еще и Кубок Алроса взяли.
— На следующий сезон ставите более амбициозные цели в СКА? — Рассчитываю в основе весь сезон отыграть. Может, даже постараюсь пробиться во взрослую сборную.
— Ожидаете больших изменений в главной команде? — Да, многие игроки без контрактов на следующий сезон. Интересуются молодыми перспективными игроками. Думаю, будет очень много новых людей, — передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в сезоне-2017/18 Мальцев провел 18 игр в КХЛ и отметился пятью результативными передачами.
Советский спорт: последние новости
«Арсенал» на своем поле переиграл «Анжи» Вадим Скрипченко: Игра с «Арсеналом» была равная «Бенфика» дома уступила «Тонделе» и осталась на втором месте в чемпионате Португалии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS14
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка1
Шведы разгромили россиян89
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение