Президент «Ромы» резко высказался об инциденте с болельщиком в Ливерпуле

Президент «Ромы» Джим Паллотта прокомментировал инцидент с болельщиком «Ливерпуля», на которого напали фанаты итальянского клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

"99,9% наших болельщиков — лучшие в мире. Есть лишь парочка гребаных кретинов, которые тянут остальных вниз. У «Ромы» продолжительная история. И кучка недоумков разрушает эту историю, атакует наше наследие. Я от этого устал", — цитирует Паллотту пресс-служба «Ромы».

Функционер также рассказал о том, что молится за выздоровление пострадавшего Шона Кокса

"Я молюсь за Шона и его семью. Но настало время, чтобы порядки в Италии и Риме изменились, ведь подобное происходит слишком часто", — добавил он.