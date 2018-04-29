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Президент «Ромы» резко высказался об инциденте с болельщиком в Ливерпуле
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Президент «Ромы» резко высказался об инциденте с болельщиком в Ливерпуле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Ромы»
Президент «Ромы» Джим Паллотта прокомментировал инцидент с болельщиком «Ливерпуля», на которого напали фанаты итальянского клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».
"99,9% наших болельщиков — лучшие в мире. Есть лишь парочка гребаных кретинов, которые тянут остальных вниз. У «Ромы» продолжительная история. И кучка недоумков разрушает эту историю, атакует наше наследие. Я от этого устал", — цитирует Паллотту пресс-служба «Ромы».
Функционер также рассказал о том, что молится за выздоровление пострадавшего Шона Кокса.
"Я молюсь за Шона и его семью. Но настало время, чтобы порядки в Италии и Риме изменились, ведь подобное происходит слишком часто", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет «Рому» проведением одного или двух гостевых матчей без зрителей под эгидой организации за поведение болельщиков перед первым полуфинальным матчем с «Ливерпулем».
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