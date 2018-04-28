Президент «Ромы» не нашел цензурных слов в адрес напавших на болельщика «Ливерпуля»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта употребил очень грубые слова в адрес фанатов римского клуба, напавших на болельщика «Ливерпуля» Шона Кокса . На данный момент 53-летний ирландец находится в реанимации в критическом состоянии. «Ливерпуль» и «Рома» — соперники по полуфиналу Лиги чемпионов. Первым матч завершился со счетом 5:2 в пользу «красных».

— Матчи «Ромы» и «Ливерпуля» очень важны, но это не битва на жизнь и смерть, — приводит Mirror слова Паллотты. — Кокс борется за жизнь, и весь наш клуб молится за него. Наши болельщики — замечтальные люди, они лучшие в мире. Удручает, что о них судят по выходке двух ****** ******.