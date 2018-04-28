Сумасшествие в Милане: «Ювентус» вырвал победу у «Интера», забив дважды на последних минутах

В центральном матче 35-го тура Серии А миланский «Интер» принимал на своём поле туринский «Ювентус». Для «бьянконери» данная встреча была крайне важной с турнирной точки зрения: после обиднейшего домашнего поражения от «Наполи» в предыдущем туре у «Юве» больше не было права на ошибку.

Протокол игры

Интер Милан

Ювентус

(1:1) Икарди Мауро 52'

89' Игуаин Гонсало (2:3)

28 апреля. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).

Начало встречи получилось весьма спокойным и осторожным, как это было неделей ранее на «Альянц Стэдиуме». Команды показывали высочайшие скорости, но оборонительные редуты действовали уверенно и безошибочно.

Однако, как это часто бывает в матчах подобного уровня и накала, «чёрно-белые» реализовали первый же опасный эпизод у ворот «нерадзурри». Хуан Куадрадо исполнил классный заброс с правого фланга в штрафную и мяч, перелетев всех игроков в штрафной, оказался прямо перед Дугласом Костой, который был совершенно один на дальнем углу вратарской. Бразилец вторым касанием пробил в дальний угол ворот Хандановича, словенец даже не шелохнулся — 0:1. Арбитр обратился к видеоассистентам, однако убедившись, что сфера не задела никого по пути к Дугласу Косте, указал перстом на центр, засчитав гол.

Embed from Getty Images

Буквально через несколько мгновений главный арбитр встречи Даниэле Орсато вновь попросил помощи системы VAR: на этот раз он хотел рассмотреть эпизод с фолом Весино на Манджукиче. Хавбек «Интера» проиграл борьбу за игровой снаряд и, как показалось, случайно наступил на ногу хорватскому форварду «Ювентуса». После видеопросмотра арбитр отменил жёлтую карточку и показал Матиасу Весино прямую красную, оставив «Интер» в меньшинстве, по сути, в самом начале встречи и с 0:1 на табло. Откровенно говоря странное решение итальянского рефери.

Получив преимущество "+1" по голам и игрокам на поле, «Ювентус» начал по-хозяйски себя вести на «Джузеппе Меацца», забрав мяч полностью под свой контроль. «Интернационале» же уповали на редкие контратаки, одна из которых едва больно не уколола подопечных Аллегри. После передачи из глубины поля сфера оказалась в ногах у Антонио Кандревы и вингер «Интера» дальним ударом закрутил мяч в «девятку» ворот, но Джиджи Буффон в эффектном прыжке выручил свою команду, переведя снаряд на угловой.

В концовке тайма Блез Матуиди забил второй мяч в сетку ворот «Интера», однако Орсато гол не засчитал, сославшись на сигнал бокового об офсайде французского хавбека в момент скидки от партнёра. На перерыв команды ушли при минимальном лидерстве «Ювентуса» 0:1, а «Интер» покинул поле не в том составе, в котором начинал встречу в Милане.

Выслушав мотивирующие тирады в перерыве от Лучано Спаллети , «интеристы» не стали откладывать дело в долгий ящик и, позабыв на время об игре в меньшинстве, сравняли счёт в матче. Канселу сделал изумительную по точности передачу со стандарта на правом фланге, на которую откликнулся Мауро Икарди. Аргентинский форвард оторвался от Барцальи, опекавшего его, и абсолютно беспрепятственно пробил головой в дальний нижний угол ворот Буффона — без шансов для великого вратаря «Ювентуса», 1:1.

Embed from Getty Images

На исходе часа игры Гонсало Игуаин вышел один на один с голкипером «Интера» и, обыграв его на замахе, пробил с острого угла по воротам, но каким-то чудом на попал в заветные 7,32 метра. Не забиваешь ты — забивают тебе: буквально в следующей атаке «змеи» вышли вперёд. Иван Перишич обыграл на левом фланге Хуана Куадрадо, прострелил во вратарскую и попал в ногу Барцальи, от которой мяч таки влетел в сетку ворот «Ювентуса» — 2:1.

Получив такое развитие событий, матч просто обязан был разразиться ещё более яркими красками в концовке. «Ювентус» всеми силами побежал вперёд, поняв, что такими темпами скудетто может выскользнуть и улететь прямо в Неаполь. Заработав опасный штрафной недалеко от ворот «Интера», Пауло Дибала точнейшим ударом пробил в дальнюю «девятку», однако Самир Ханданович сотворил какое-то необъяснимое чудо, кончиками пальцев вытащив «мёртвый» мяч.

Спустя минуту «нерадзурри» убежали в контратаку, которую на правом фланге возглавил Антонио Кандрева. Итальянский вингер «Интера» выдал шикарнейшую передачу с отскоком от земли на дальнюю штангу, однако Мауро Икарди не хватило пары сантиметров, чтобы дотянуться кончиками шипов до сферы и направить её пустой угол ворот Буффона. Что за матч! Это точно Серия А?

В концовке встречи «Ювентус» по-прежнему пытался организовать навал на владения Хандановича, но все удары футболистов «бьянконери» либо были блокированы защитниками «Интера», либо улетали на трибуны. Однако за несколько минут до окончания основного времени матча «Ювентус» каким-то образом сравнял счёт. Хуан Куадрадо вошёл в штрафную с правого полуфланга и, обыграв защитника, пробил с острого угла по воротам Хандановича. Игровой снаряд предательски отскочил от ноги Шкриньяра и влетел в дальний угол ворот словенского голкипера «Интера» — 2:2.

На этом «Юве» не остановился: не прошло и двух минут, как подопечные Аллегри показали, кто в Италии хозяин. После подачи Дибалы со штрафного Гонсало Игуаин оторвался от опекуна и точным ударом головой направил сферу точно в сетку ворот гостей — 2:3. Боже мой, какая развязка! Сколько сердечных приступов случилось в Неаполе? «Ювентус», казалось, собственноручно по ходу матча отдавал чемпионство «Наполи», однако несгибаемый характер «бьянконери» проявился во всей красе. Браво, Старая Синьора! Большущий шаг к седьмому скудетто кряду.