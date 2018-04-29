Без голов не обойтись: «Наполи» отправляется в гости к «Фиорентине»

«Фиорентина» — «Наполи»

Стадион: «Артемио Франки» (Флоренция, Италия)

В одном из воскресных поединков 35-го тура итальянской Серии А сыграют между собой «Фиорентина» и «Наполи». Обе команды максимально мотивированы провести концовку сезона как можно лучше. Неаполитанцы, после победы над главным конкурентом в борьбе за чемпионство, снова почувствовали вкус «золотых» медалей. Терять очки южанам никак нельзя. Но и «фиалки» все еще претендуют на 6-е место в таблице, которое дает право выступить в квалификации Лиги Европы.

"Фиорентина" проваливает самый важный отрезок чемпионата. После трагедии с Давиде Астори команда выдала внушительную победную серию, которая позволила им считаться реальными претендентами на Лигу Европы. Однако в последних матчах коллектив Стефано Пиоли демонстрирует футбол гораздо более низкого качества, чем это было еще несколько недель назад.

В крайнем туре «фиалки» уступили в гостях «Сассуоло» со счетом 0:1, тем самым доведя свою серию без побед до трех матчей. На своем поле «Фиорентина» выиграла только три из десяти предыдущих матчей при таком же количестве поражений и четырех ничейных результатах. Правда, нельзя не отметить, что она сохраняла свои ворота в неприкосновенности в четырех из пяти последних матчей в родных стенах.

В минувшее воскресенье подопечные Маурицио Сарри обыграли на выезде «Ювентус» с минимальным счетом 1:0. В самом конце встречи отличился Калиду Кулибали . Теперь южане снова участвуют в «золотой» гонке. При этом у неаполитанцев проще календарь оставшихся матчей. Им предстоит сыграть против «Сампдории», «Торино» и «Кротоне». Ни одна из этих команд не занимает места выше восьмого. А вот у «Ювентуса» впереди тяжелейший выезд в Рим, где была бита с крупным счетом даже «Барселона».

К предстоящему матчу «Наполи» подходит с серией из семи встреч без поражений, выиграв четыре из них. А на выезде команда Маурицио Сарри не проигрывает с октября 2016 года или 30 матчей подряд, выиграв 24 из них. Отметим, что «Наполи» не проигрывает «Фиорентине» в официальных матчах с марта 2014 года или девять поединков кряду, выиграв шесть из них и трижды сыграв вничью. В частности, в первом круге текущего розыгрыша чемпионата Италии соперники сыграли без голов 0:0.

Интересные факты противостояния «Фиорентины» и «Наполи»:

"Фиорентина" не может выиграть у «Наполи» на протяжении 9 матчей кряду

Последний раз неаполитанцы проигрывали на «Артемио Франки» в январе 2009 года

Беспроигрышная серия «Наполи» длится 7 игр "Фиорентина" не выигрывает в последних трех турах — одна ничья и два поражения

Ориентировочные составы на игру:

"Фиорентина": Спортьелло — Миленкович, Песселья, Уго, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Сапонара, Симеоне, Кьеза.

"Наполи": Рейна — Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Жоржиньо, Гамшик, Аллан, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи»:

Неаполитанцам победы даются в последнее время с большим трудом, команда хоть и имеет игровое преимущество, но не так опасна у чужих ворот, как это было на протяжении большей части сезона. Южанам победа нужна как воздух, поэтому именно команда Маурицио Сари будет больше атаковать. У «Фиорентины» будет прекрасная возможность поймать соперника на контратаке.

Фаворитом встречи букмекеры видят «Наполи». На успех гостей средний коэффициент равен 1.50 баллов, в то время как победа «фиалок» оценивается в 7.50 баллов. На ничью коэффициент равен 4,50 балла.