Никакой интриги: «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала» на «Олд Траффорд»

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер)

Воскресная программа 36-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, в рамках которого «Манчестер Юнайтед» в родных стенах примет «Арсенал». К сожалению, этот поединок не представляет собой никакого интереса с точки зрения турнирных раскладов, а несет в себе форму сугубо репутационного характера. Обеим командам уже давно было отведено их место в общем зачете — «красные дьяволы» располагаются на второй строчке, ну а «пушкари» благополучно замыкают топ-6 и прыгнуть выше никаких шансов практически нет. Обычно схватка манкунианцев и лондонцев, как минимум, в прессе нагнеталась за счет сложившихся годами непростых взаимоотношений Жозе Моуринью и Арсена Венгера . Но после того, как французский специалист объявил об уходе из команды, которую тренировал 22 года, португалец принялся осыпать комплиментами своего визави и даже заговорил о сожалении конфликтов. В связи с этим, нет сомнений, что оба наставника мило пожмут друг другу руки, вне зависимости от результата матча. Для «Арсенала» предстоящий поединок не станет чем-то выдающимся. Лондонцы уже упустили возможность проявить себя на внутренней арене, поэтому вся оставшаяся энергия уходит на Лигу Европы. А так как данная встреча ложиться в бутерброд между дуэлями с мадридским «Атлетико», ожидать колоссальной самоотдачи на «Олд Траффорд» не стоит. Впрочем, как и оптимального основного состава.

Интересные факты противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала»:

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в домашних встречах против «Арсенала» насчитывает десять игр.

В последний раз «канониры» побеждали «красных дьяволов» в апрельском матче в 1976 году.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Данни Уэлбэк дважды расписывался в воротах своего бывшего клуба на «Олд Траффорд». Ни один игрок «Арсенала» не забивал манчестерцам больше под руководством Арсена Венгера.

В случае поражения лондонцы установят свой личный антирекорд — 10 проигрышей в рамках АПЛ. Подобное случалось еще до основания Премьер-Лиги — в сезоне 1989/1990.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Эррера, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку

Арсенал: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Колашинац, Джака, Уиллок, Нелсон, Ивоби, Уэлбэк, Обамеянг

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»:

Учитывая сложившиеся обстоятельства, да и реальную силу обеих команд, можно смело заявить, что «Манчестер Юнайтед» является явным фаворитом встречи. Любой другой результат, кроме победы манкунианцев будет считаться сенсацией.

Также в этом уверены и букмекеры, которые победу хозяев оценивают скромными 1.4. В то время, как средний коэффициент на викторию «Арсенала» составляет 8.0.