Владелец «Нанта»: «Раньери может уехать в Италию. Но ничего не решено»

Владелец «Нанта» Вальдемар Кита затронул тему возможного ухода из клуба главного тренера Клаудио Раньери.

«Есть много людей, которые пытаются вызвать споры между тренером и мной. Мы очень хорошо ладим. Вполне понятно, что мы оба недовольны результатами команды. Но ни у кого из нас нет проблем друг с другом. Сезон заканчивается через три недели, были взлеты и падения, но это жизнь клуба и команды.

Подождем до конца сезона. Заявляю, что он может уехать в Италию, но пока ничего не решено. Надеюсь, Раньери останется, потому что мы начали проект, который должны продолжить», — приводит слова президента клуба L'Equipe.