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Владелец «Нанта»: «Раньери может уехать в Италию. Но ничего не решено»
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Владелец «Нанта»: «Раньери может уехать в Италию. Но ничего не решено» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Владелец «Нанта» Вальдемар Кита затронул тему возможного ухода из клуба главного тренера Клаудио Раньери.
«Есть много людей, которые пытаются вызвать споры между тренером и мной. Мы очень хорошо ладим. Вполне понятно, что мы оба недовольны результатами команды. Но ни у кого из нас нет проблем друг с другом. Сезон заканчивается через три недели, были взлеты и падения, но это жизнь клуба и команды.
Подождем до конца сезона. Заявляю, что он может уехать в Италию, но пока ничего не решено. Надеюсь, Раньери останется, потому что мы начали проект, который должны продолжить», — приводит слова президента клуба L'Equipe.
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