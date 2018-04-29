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Аршавин возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Казахстана
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Аршавин возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Казахстана 

Газета.Ru 34 минуты назад
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за алматинский «Кайрат», возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Казахстана. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что Аршавин делит первое место с двумя футболистами «Астаны» Патриком Твумаси и Бактиером Зайнутдиновым, которые также имеют в своем активе по четыре гола.
"Кайрат" в выездном матче седьмого тура чемпионата Казахстана одержал победу над павлодарским «Иртышом» со счетом 2:1, голом в составе победителей отметился также и Аршавин.
Ранее футболист рассказал о том, что из-за чемпионата Казахстана не сможет приехать в Россию на чемпионат мира.
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