Аршавин возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Казахстана

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин , ныне выступающий за алматинский «Кайрат», возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Казахстана. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что Аршавин делит первое место с двумя футболистами «Астаны» Патриком Твумаси и Бактиером Зайнутдиновым, которые также имеют в своем активе по четыре гола.

"Кайрат" в выездном матче седьмого тура чемпионата Казахстана одержал победу над павлодарским «Иртышом» со счетом 2:1, голом в составе победителей отметился также и Аршавин.

Ранее футболист рассказал о том, что из-за чемпионата Казахстана не сможет приехать в Россию на чемпионат мира.