Ещё
Клаудио Раньери может покинуть «Нант»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клаудио Раньери может покинуть «Нант» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Клаудио Раньери заявил о своем возможном уходе из французского «Нанта». Ранее президент клуба Вальдемар Кита подверг критике работу итальянского специалиста.
В субботу «Нант» проиграл «Лиону» 0:2. За три тура до финиша восьмикратный чемпион Франции занимает десятое место и отстает от зоны еврокубков на 6 очков. После проигрыша «Лиону» Кита сказал, что недоволен игрой команды. Кроме того, президент отметил, что ждал от работы Раньери большего.
Клаудио Раньери отреагировал на критику, заявив о возможной отставке. «Конечно, любой президент будет критиковать, если ты проигрываешь, Если президент недоволен мной, есть только один выход», — приводит слова Раньери «Спорт-Экспресс».
Вести.Ru: последние новости
Тульский "Арсенал" был сильнее "Анжи" Сводки о борьбе с терроризмом: ФСБ отчиталась в успехах Виталий Мутко: продано уже 2,5 млн билетов на игры чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS26
«В целях безопасности»: ФБР допросило Емельяненко8
У чемпионки Игр-2012 украли золотую медаль
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение