Клаудио Раньери может покинуть «Нант»

Клаудио Раньери заявил о своем возможном уходе из французского «Нанта». Ранее президент клуба Вальдемар Кита подверг критике работу итальянского специалиста.

В субботу «Нант» проиграл «Лиону» 0:2. За три тура до финиша восьмикратный чемпион Франции занимает десятое место и отстает от зоны еврокубков на 6 очков. После проигрыша «Лиону» Кита сказал, что недоволен игрой команды. Кроме того, президент отметил, что ждал от работы Раньери большего.

Клаудио Раньери отреагировал на критику, заявив о возможной отставке. «Конечно, любой президент будет критиковать, если ты проигрываешь, Если президент недоволен мной, есть только один выход», — приводит слова Раньери «Спорт-Экспресс».