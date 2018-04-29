Тренировка с повышенной ответственностью: «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Стадион: «Олимпийский»

Начало матча: 16:15 Арбитр: Нил Суорбрик

"Манчестер Сити" в 36 туре АПЛ встретится с «Вест Хэмом». «Горожане» уже стали чемпионами, показались в новом статусе перед болельщиками, теперь игроки могут играть в свое удовольствие, Гвардиола может нарабатывать новые схемы и сочетания, ротировать состав и просматривать игроков, которые не получали должной игровой практики в течение сезона. Это совсем не означает, что «Манчестер Сити» будет отбывать номер в оставшихся матчах, но если соперник будет вгрызаться в каждый мяч и биться до последней капли крови, вряд ли небесно-голубые будут включать максимальную скорость и во что бы то ни стало пытаться победить. Игроки «Сити» будут играть в свое удовольствие, при этом они будут иметь в виду, что совсем скоро им предстоит отправиться в Россию на чемпионат мира. Травмы, полученные фактически в тренировочных матчах, никому не нужны.

"Вест Хэм" еще не гарантировал себе прописку в высшем дивизионе на будущий сезон. Команда начинала чемпионат под руководством Славена Билича , но уже в ноябре он был уволен. Хорват неплохо начал в 2016 году, привел «молотобойцев» к седьмому месту, играл в Лиге Европы, но затем команда стала деградировать, хотя финансовые вложения в нее были существенными, как и ожидания руководства. Прошлый сезон «Вест Хэм» закончил на 11 месте, а к моменту увольнения находился в зоне вылета с двумя победами в 11 встречах. Последней каплей стал разгром на своем поле от «Ливерпуля», Билич был уволен и на его место был назначен Дэвид Мойес . Шотландец неплохо тренировал «Эвертон», но затем его карьера пошла вниз. Он не справился со звездным «МЮ», затем неожиданно оказался в Испании, где принял «Реал Сосьедад». Надолго в Сан-Себастьяне он не задержался, ровно через гол он ушел в отставку из-за плачевных результатов команды. Следующая остановка — «Сандерленд», который в прошлом сезоне представлял собой жалкое зрелище, заняв последнее место в АПЛ.

Нельзя сказать, что при Мойесе «Вест Хэм» расцвел, хотя команда стала лучше играть в атаке. Этого не всегда хватает для победы, так как «молотобойцы» все также пропускают практически в каждом матче. Вылететь команда не должна, календарь у нее сложный, но он не сравнится с тем же «Хаддерсфилдом», которому в трех оставшихся матчах предстоит сыграть с «Челси», «Санчестер Сити» и «Арсеналом».

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 106 матчей: 52 победы у «Манчестер Сити», 37 — у «Вест Хэма», 17 ничьих.

"Манчестер Сити" выиграл матч первого круга со счетом 2:1.

Четыре последние игры «Манчестер Сити» выиграл у «Вест Хэма» с общим счетом 14:2 "Вест Хэм" не побеждал «горожан» с 19 сентября 2015 года.

Ориентировочные составы:

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Райс, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Нобл, Куяте, Ланцини, Мариу, Арнаутович.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф, Д. Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Сане, Б. Силва, Жезус.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»:

Чемпион Англии по определению должен являться фаворитом, но в этой игре ему ничего не нужно, в это же время у соперника есть мотивация избежать вылета. Именно поэтому «Вест Хэм» может набрать как минимум одно очко.

Букмекеры предлагают на победу «Манчестер Сити» коэффициент 1.30, на ничью — 6.00, на «Вест Хэм» — 10.50.