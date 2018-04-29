Газзаев: отличительная черта ЦСКА — доверие к молодым игрокам

29 апреля 1923 года на Сокольническом стадионе впервые сыграли футболисты с новой для москвичей эмблемой на форме — «ОППВ». Опытно-показательная площадка Всевобуча позже была переименована в ЦДКА — Центральный дом Красной Армии, а ещё позже в ЦДСА — Центральный дом Советской Армии. В клуб вошли команды по разным видам спорта.

left67 видов спортасегодня развивает ЦСКА: 42 олимпийских, 17 неолимпийских, 7 военно-прикладных и 29 видов, входящих в программу соревнований Международного совета военного спорта (СИЗМ). Своё нынешнее название ЦСКА получил в 1960 году. Тогда все его спортивные команды и базы переехали в административный комплекс на Ленинградском проспекте.

«Сегодня спортивный клуб Армии отмечает 95-летний юбилей. Несомненно, я высоко ценю вклад клуба не только в отечественное, но и в мировое развитие физической культуры и спорта», — подчеркнул Валерий Газзаев.

В разные годы ЦСКА подготовил более 500 чемпионов и призёров Олимпийских игр. Армейские хоккейная, баскетбольная и футбольная команды выступают на мировой и российской аренах, занимая лидирующие места. За время существования клуба было подготовлено более 400 тысяч спортсменов. На Олимпийских играх армейцы завоевали 1392 медалей (591 золотых, 422 серебряных, 379 бронзовых). Более шести тысяч медалей (в том числе около трёх тысяч золотых) завоевано спортсменами ЦСКА на чемпионатах мира и Европы.

«Все эти спортивные успехи — результат 95 лет напряжённого труда и упорных тренировок, — пояснил Валерий Газзаев. — Сегодня ЦСКА бережно хранит свои уникальные традиции, привлекая в свои ряды молодых и талантливых спортсменов».

Отличительная черта армейского клуба — это доверие к молодым игрокам и стремление достичь высоких показателей.

Значительный вклад в копилку побед ЦСКА внёс и сам Валерий Газзаев. Он один из самых титулованных тренеров России, подтвердивший свой высокий уровень и на европейской арене, выиграв с армейцами Кубок УЕФА в 2005 году.

«Я с теплотой вспоминаю годы работы в ПФК «ЦСКА», — сказал он. — Ещё ни одному клубу не удавалось достичь на спортивной арене столь значимых результатов. Футбольный клуб ЦСКА является самым титулованным клубом в стране. Шесть раз армейцы становились чемпионами России и столько же раз выигрывали Суперкубок России. ЦСКА первым у нас в стране завоевал Кубок УЕФА».

По словам Валерия Газзаева, Спортивный клуб Армии не нужно представлять, его знают во всём мире.

«От всей души поздравляю всех причастных к этому славному юбилею. Хочу пожелать им дальнейших спортивных достижений», — добавил прославленный тренер.

Парламентарии-армейцы

Татьяна Лебедева — член Комитета Совета Федерации по социальной политике, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России.

Владислав Третьяк — член Комитета Госдумы по охране здоровья, Президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира.

Вячеслав Фетисов — первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею.

Валерий Газзаев — заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу. Первый тренер России и единственный тренер-россиянин, под руководством которого завоёван Кубок УЕФА в 2005 году.

Анатолий Карпов — первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, трёхкратный чемпион мира по шахматам, четырёхкратный чемпион Европы.