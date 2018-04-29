Валенсия — Эйбар: прогноз на прерывание неудачной серии «летучих мышей»

«Валенсия» — «Эйбар». Прогноз на матч 35-го тура испанской Ла Лиги (29.04.2018, 19:30 мск).

"Валенсия" и «Эйбар» в концовке сезона практически лишились турнирной мотивации. Эйбарцы точно не смогут уже зацепиться за еврокубковую зону, в то время как отставшие от "Реала" на 5 очков левантийцы вряд ли могут всерьёз рассчитывать, что даже 4 победы в оставшихся турах помогут им стать призёром чемпионата. Поэтому командам нужно искать мотивацию в чём-то другом. Букмекеры в этой встрече чётко видят фаворитом «летучих мышей», победа которых оценивается коэффициентом 1.51.

Команда

"Валенсия"

62:36 "Эйбар"

37:47 "Валенсия"

"Валенсия" — удивительная команда при Марселино, чередующая затяжные победные серии с несколькими неудачными матчами кряду. Просто-таки по научным экономическим циклам развивается левантийская команда. С середины февраля по середину апреля «Валенсия» выдала отличный отрезок из девяти матчей, 8 из которых были выиграны, и лишь однажды была ничья. Но затем команда пошла на спад, который начался выездным проигрышем «Барселоне» (1:2), а продолжился неожиданным домашним поражением от «Хетафе» (1:2). В прошлом туре «летучие мыши» неплохо местами смотрелись в гостевом матче с «Сельтой» (1:1), но в итоге вынуждены были довольствоваться только ничьей.

Под вопросом: Хави Хименес и Диего Коста.

"Эйбар"

"Эйбар" в начале марта претендовал ещё на путёвку в Лигу Европы, но с того времени игра команды Хосе Луиса Мендилибара заметно ухудшила, как и результаты. В последних восьми турах «оружейники» победили лишь однажды, в то время как проиграли 5 раз. Единственная победа за последние два месяца была добыта в позапрошлом туре на выезде с «Эспаньолом» (1:0), да и то заслуженной её сложно назвать — во многом фортуна была на стороне «Эйбара». В прошлом же туре эйбарцы дома уступили соседу по турнирной таблице «Хетафе» (0:1), пропустив единственный гол в середине первого тайма.

Где смотреть матч

Российское телевидение не покажет матч «Валенсия» — «Эйбар». Сайт LiveResult.Ru подготовит для своих посетителей прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Статистика личных встреч

"Валенсия" и «Эйбар» имеют пока что равенство в небогатой статистике личных встреч: +3=1-3, разница мячей — 10:9. Причём последние три очных встречи заканчивались в пользу эйбарцев. В прошлом сезоне «оружейники» победили 1:0 дома, а на «Месталье» разорвали левантийцев 4:0. В нынешнем сезоне «Эйбар» обыграл дома «Валенсию» со счётом 2:1 (Инуи 49', Хордан 87' — Мина 57').

Интересные факты

"Валенсия" имеет 3-матчевую безвыигрышную серию (+0=1-2, 3:5);

"Валенсия" забивала в каждом из последних 12-ти матчей;

В предыдущих трёх матчах «Валенсии» и «Эйбара» на «Месталье» забивалось по 4 гола;

"Эйбар" имеет 3-матчевую победную серию в матчах с «Валенсией» (+3=0-0, 7:1);

За последние два месяца «Эйбар» добыл лишь 1 победу при двух ничьих и пяти поражениях (+1=2-5, 4:9);

В последних 12-ти матчах «Эйбар» не забивал больше одного гола за игру.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"