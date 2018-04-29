Прогноз на матч Болонья — Милан: прервёт ли команда Гаттузо свою неудачную серию

«Болонья» — «Милан». Прогноз на матч 35-го тура итальянской Серии А (29.04.2018, 16:00 мск).

"Болонья" и «Милан» очень редко радуют своих болельщиков за последних месяц, не демонстрируя ни желаемой игры, ни успешных результатов, вызывая лишь расстройство и гнев со стороны своих болельщиков. Болонцы ни на что не претендуют в концовке нынешнего сезона, просто доигрывая его безо всякой турнирной мотивации. Миланцам же нужно сохранить свои позиции в еврокубковой зоне, и для этого желательно побеждать на «Ренато Далл'Ара». Букмекеры считают, что это будет вполне по силам «красно-чёрным» — чистая победа гостей оценивается коэффициентом 1.74.

Команда

"Милан"

44:38 "Болонья"

37:44 "Болонья"

"Болонья" смогла выполнить свою задачу минимум на этот сезон, сохранив пропуску в Серии А. Хотя болельщикам, конечно, хочется большего, и их совсем не устраивает всего 1 победа в последних восьми турах, из-за чего Роберто Донадони подвергается достаточно серьёзной критике в Эмилии-Романья. Эту единственную за два месяца победу болонцы добыли две недели назад в домашнем матче с аутсайдером «Вероной» (2:0). После этого команда Донадони провела два выездных матча, обидно уступив в гостях «Сампдории» (0:1), с пропущенным голом на последних секундах встречи, и сыграв вничью с «Кальяри» (0:0).

Не сыграют: Филип Хеландер , Годфред Донса и Маттиа Дестро (травмированы).

"Милан"

Ещё в середине марта «Милан» всерьёз мечтал о том, что ему удастся зацепиться за путёвку в Лигу чемпионов, а Дженнаро Гаттузо был героем, но теперь всё изменилось, и «россонери» рискуют остаться совсем без еврокубков на следующий сезон. После мартовской паузы на матчи национальных сборных «красно-чёрных» будто подменили. В шести последних турах чемпионата «Милан» набрал лишь 2 очка, и позорным пиком этой безвыигрышной серии стало поражение неделю назад дома от «Беневенто» (0:1), а ведь «ведьмы» до этого за весь сезон не могли обыграть никого в гостях. Разумеется, Гаттузо устроил своей команде серьёзный разбор полётов после такого провала, и очень интересно посмотреть, как это повлияет на команду на этот раз.

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч! Футбол 2» и «Сетанта Спорт Евразия» покажут в прямом эфире матч «Болонья» — «Милан». Текстовая трансляция этой встречи состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Болонья", разумеется, уступает «Милану» по статистике личных встреч: +38=39-65, разница мячей — 158:221. В последние годы преимущество миланцев ещё больше — «россонери» проиграли болонцам всего однажды в последних 16-ти очных встречах. Эта победа «Болоньи» была добыта на «Сан-Сиро» в январе 2016-го года. На своём же поле «Болонья» в последний раз обыгрывала «Милан» ещё в 2002-м году. Матч первого круга нынешнего сезона закончился домашней победой «Милана» со счётом 2:1 (Бонавентура 10', 76' — Верди 23').

Интересные факты

В последних девяти матчах «Болоньи» забивалось не более двух голов;

"Болонья" не обыгрывала «Милан» в последних 11-ти домашних матчах (+0=3-8, 7:23);

"Милан" лишь однажды проиграл «Болонье» в последних 16-ти очных встречах (+11=4-1, 28:11);

"Милан" имеет 6-матчевую безвыигрышную серию (+0=4-2, 3:6);

"Милан" забивал в каждом из последних восьми выездных матчей чемпионата, проиграв при этом лишь однажды (+4=3-1, 13:7).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"