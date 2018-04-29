Курский «Авангард» дома сыграл вничью с новосибирской «Сибирью» 

В субботу курский «Авангард» в матче 35-го тура Фонбет-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 годов принимал на родном стадионе «Трудовые резервы» новосибирскую «Сибирь» и завершил встречу вничью — 0:0 Уже на 41-й секунде форвард «Авангарда» Руслан Болов прорвался с мячом между двумя защитниками сибирской команды и нанёс удар по воротам с линии штрафной площади, но этот легко поймал голкипер Николай Цыган. Гости построили свою игру от обороны, и преодолевать плотные редуты сибиряков нашим футболистам было непросто. На 20-й минуте Роман Акбашев, завершая многоходовую комбинацию курян, пробил метров с 20 немного выше перекладины. А три минуты спустя атаковали гости, и после прострела в штрафную Владимира Азарова пробивал головой метров с 15 Максим Андреев, но — с тем же результатом. На 26-й минуте в штрафную «Сибири» прострелил Ильнур Альшин, но точный удар Игоря Киреева Цыган в падении перевёл на угловой. А на 31-й по воротам гостей метров с 12-13 в завершение ещё одной атаки курян пробивал Артем Федчук, и мяч пролетел рядом со штангой.
В начале второго тайма, на 50-й минуте, после подачи углового по воротам курян нанёс удар Максим Андреев, и наш вратарь Александр Кобзев в падении его парировал. После этого по меньшей мере четыре возможности открыть счёт имели футболисты «Авангарда», но на 59-й минуте прострельную передачу Ильнура Альшина никто из партнёров замкнуть перед воротами не сумел, на 60-й после удара Дениса Синяева с острого угла под перекладину мяч поймал вратарь, на 70-й тот же Синяев пробил с разворота мимо цели, а на 75-й Цыган в падении накрыл мяч после удара Артёма Федчука.
Набрав в 35 матчах 44 очка, «Авангард» сохранил за собой десятую строчку турнирной таблицы. 2 мая в 9.00 по московскому времени наши земляки встретятся во Владивостоке в поединке 36-го тура с «Лучом-Энергией», находящейся с 36 очками на 17-м месте в зоне вылета. Победа или даже ничья в этой игре обеспечит курянам сохранение прописки в ФНЛ на следующий сезон.
Олег Столбецов