Курский «Авангард» дома сыграл вничью с новосибирской «Сибирью»

В начале второго тайма, на 50-й минуте, после подачи углового по воротам курян нанёс удар Максим Андреев, и наш вратарь Александр Кобзев в падении его парировал. После этого по меньшей мере четыре возможности открыть счёт имели футболисты «Авангарда», но на 59-й минуте прострельную передачу Ильнура Альшина никто из партнёров замкнуть перед воротами не сумел, на 60-й после удара Дениса Синяева с острого угла под перекладину мяч поймал вратарь, на 70-й тот же Синяев пробил с разворота мимо цели, а на 75-й Цыган в падении накрыл мяч после удара Артёма Федчука.

Набрав в 35 матчах 44 очка, «Авангард» сохранил за собой десятую строчку турнирной таблицы. 2 мая в 9.00 по московскому времени наши земляки встретятся во Владивостоке в поединке 36-го тура с «Лучом-Энергией», находящейся с 36 очками на 17-м месте в зоне вылета. Победа или даже ничья в этой игре обеспечит курянам сохранение прописки в ФНЛ на следующий сезон.

Олег Столбецов