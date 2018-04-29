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Жена полузащитника «Марселя» Димитри Пайета
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Жена полузащитника «Марселя» Димитри Пайета 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Кто вдохновляет капитана «Марселя»?
Капитан «Марселя» Димитри Пайет, как и подобает лидеру своей команды, стал героем первого полуфинала Лиги Европы в противостоянии с «Ред Булл Зальцбург». Французский полузащитник был признан лучшим игроком недели в ЛЕ. Он отметился двумя голевыми передачами и сильно увеличил шансы «Марселя» попасть в финал. На трибуне домашнего стадиона его поддерживала супруга — Людивин. Кому же посвящает свои голы Пайет?
Болельщики всего мира узнали о супруге Пайета Людивин на Евро-2016 во Франции. Тогда девушка попала в объективы всех камер и стала очень популярна.
Во время матча-открытия, где Франция, как хозяйка чемпионата Европы, принимала Румынию, Пайет забил мощным ударом на 89-й минуте. Выстрел Пайета стал решающим, и Франция одержала победу. Свой гол Димитри посвятил жене, и болельщики обратили на неё внимание.
Людивин всегда поддерживает своего мужа на трибуне, она ходит на все домашние матчи своего супруга и иногда «пробивает» выезды.
На стадион она ходит не одна — всегда берёт с собой сына.
Кстати, после матча открытия на Евро-2016 у сына Пайета брали интервью, и малыш сказал, что его папа исполняет лучшие штрафные в мире.
Пайет продолжает радовать болельщиков своей игрой и уже совсем скоро может сыграть в финале Лиги Европы. Кстати, именно Людивин настояла на том, чтобы Пайет перешёл в «Марсель».
Пайет уже стал героем первого матча полуфинала, и теперь фанаты ждут, что он выведет их команду в финал Лиги Европы.
Людивин остаётся главной болельщицей француза и очень хочет, чтобы «Марсель» играл в финале, ведь её муж — капитан.
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